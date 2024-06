Pareja sentimental de Carlos Pizarro: “Homenaje a sombrero busca unir, no dividir”

El Gobierno de Gustavo Petro reconoció el sombrero del exjefe guerrillero Carlos Pizarro, asesinado en 1990 y último comandante guerrillero del Movimiento 19 de Abril (M-19), como patrimonio cultural de la nación.

"Nosotros usamos estos sombreros en las marchas, en la vida (...) Él se puso uno de estos cuando firmó la paz con el Gobierno de Virgilio Barco (...) Después se convirtió en un símbolo", dijo el presidente Gustavo Petro, que fue miembro del M-19, durante el acto de desvelación de la pieza.

El Ministerio de Cultura, a través de la resolución 218 del 17 de junio, reconoció el sombrero como patrimonio cultural de la nación con el objetivo de contribuir a la construcción de paz en el país y será expuesto en una urna en el salón de espacios significativos de la Casa de Nariño.

El hecho ha sido punto de críticas por pate de varios sectores que no están de acuerdo con el reconocimiento por cuenta de la figura del entonces exguerrillero.

En diálogo con Mañanas Blu, Laura García, pareja sentimental de Pizarro, habló sobre el reconocimiento e hizo un llamado a la unión en el país.

Laura García aseguró que este homenaje debería unir y no dividir al país, "Hay que unir a los colombianos, no dividir, porque y entiendo y demos la posición de las víctimas de parte de nosotros, de la familia. Es un saludo, es tender la mano hacia la paz, hacia la reconciliación, porque el dolor no solamente fue de nuestra familia. El dolor también fue de muchas víctimas y es en ese momento de muchas víctimas y de mucha gente".

La historia del sombrero

"De acuerdo con García, fue el último sombrero con el que Carlos firmó la paz y el que llevaba después de la negociación de paz a las diferentes reuniones y eventos políticos que Carlos hacía", dijo.

La pieza tiene 35,5 centímetros de largo, 30 centímetros de ancho y 8,5 centímetros de alto, y fue tejida en fibras naturales y sintéticas con soporte interno. Cuenta con tafilete en cuero café y es de olor beige con una cinta exterior negra.

Pizarro había tomado un avión de Avianca con destino a Barranquilla donde el 26 de abril de 1990 haría campaña como candidato presidencial, pero poco después del despegue el sicario se levantó de su silla y le disparó varias veces en la cabeza, tal como él había advertido horas antes a sus más allegados que sucedería.

De buena oratoria y con sólida formación intelectual, Pizarro fue el cuarto comandante del M-19, puesto al que ascendió en 1986 tras la muerte del fundador Jaime Bateman Cayón (1984) y de quienes lo siguieron, Iván Marino Ospina (1985) y Álvaro Fayad (1986).

