Sombrero de Carlos Pizarro: “Quisiera saber qué piensan las víctimas”, dice Felipe Zuleta

Elsombrero de Carlos Pizarro Leongómez, líder emblemático del M-19 fue declarado por el Ministerio de Cultura patrimonio cultural de la nación. La entrega de este símbolo, que se llevó a cabo durante la visita del presidente Gustavo Petro a Estocolmo, ha generado una serie de reacciones y debates en la opinión pública colombiana.

Los exmiembros de la guerrilla exiliados en Suecia, conocidos como los Oficiales de Bolívar, entregaron al presidente Petro el sombrero que Pizarro utilizó al firmar el acuerdo de paz con el gobierno de Virgilio Barco. La ceremonia, celebrada en el salón del Consejo de Ministros, contó con la presencia de Laura Sarabia, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, y algunos miembros de la familia Pizarro, incluida María José Pizarro.

El presidente Petro destacó la relevancia del sombrero como un legado de amor y paz, afirmando: "Este sombrero debe permanecer en Colombia como parte del patrimonio nacional". La declaración del sombrero como patrimonio cultural busca inmortalizar el esfuerzo de reconciliación y la transformación de un líder guerrillero en un defensor de la paz.

Reacciones y controversias sobre el sombre de Pizarro

Sin embargo, esta decisión no ha sido bien recibida por todos. En su intervención en el programa Mañanas Blu, con Néstor Morales, el periodista Felipe Zuleta planteó una pregunta que refleja el sentir de muchas víctimas del conflicto armado en Colombia: “Quisiera saber qué piensan las víctimas”. Zuleta destacó que, aunque reconoce el proceso de paz llevado a cabo por Pizarro, la exaltación de símbolos del M-19 puede ser vista como una revictimización para aquellos que sufrieron a manos de este grupo guerrillero.

Publicidad

Zuleta reconoció que "Pizarro hizo un proceso de paz civilizado". No obstante cuestionó si es adecuado elevar a la categoría de patrimonio cultural los símbolos asociados con aquellos que fueron responsables de actos violentos.

Elena Urán, hija del magistrado Urán desaparecido durante la toma del Palacio de Justicia, también expresó su desacuerdo con la exaltación del sombrero de Pizarro. En una declaración reciente, Urán manifestó que esta acción podría ser percibida como un homenaje a los victimarios, recordando el dolor y la pérdida que sufrieron muchas familias colombianas durante el conflicto.

Publicidad

Sombrero de Pizarro, ¿símbolo de reconciliación?

El debate sobre la declaración de patrimonio cultural del sombrero de Carlos Pizarro abre una reflexión más amplia sobre los símbolos del conflicto armado en Colombia. Si bien algunos ven la exaltación del sombrero de Pizarro como un paso hacia la reconciliación, otros, como Felipe Zuleta, consideran que es fundamental escuchar a las víctimas y entender su perspectiva. Zuleta concluyó: "Colombia necesita símbolos de reconciliación, pero estos deben ser inclusivos y respetuosos con el dolor de las víctimas".

En el debate también intervino el panelista Héctor Riveros, quien dijo que, de entrada, no está de acuerdo en rechazar este tipo de reconocimientos porque pueden simbolizar la reconciliación.

“Yo nunca he estado de acuerdo con la exaltación de los símbolos del M 19 y esta vez tampoco. Pero me parece que rechazarla de la manera como algunas personas la han rechazado también me parece me parece un poco incómodo, porque lo que no muestra es símbolos de reconciliación, que es lo que necesita Colombia. Colombia necesita símbolos de reconciliación. Lo que pasa es que el símbolo de reconciliación no puede hacerle o no puede ser solamente un homenaje a los victimarios”, opinó.