Estalla división interna en Acopi a pocas semanas de la puja del salario mínimo

Rosmery Quintero y Rodolfo Correa se disputan la presidencia de Acopi en medio de una división interna que ya pasó por la Cámara de Comercio y la Superintendencia de Sociedades y que hoy está en un juzgado de Bogotá . Blu Radio habló con los dos para reconstruir la historia.

Ambos creen tener razones para ser los representantes legítimos de los pequeños empresarios del país de cara a las negociaciones del salario mínimo que serán convocadas por el Gobierno nacional en las próximas dos semanas. Acopi es uno de los cinco gremios con asiento permanente en la Comisión de Políticas Laborales y Salariales, donde cada año se negocia el incremento para los trabajadores.

La historia comenzó hace tres meses cuando Acopi se reunió para una convención donde se decidió que Rosmery Quintero volvería a la presidencia. Sin embargo, cuatro seccionales del gremio (Antioquia, Bogotá, Caldas y Cauca) creen que la reunión fue irregular. Inicialmente, pidieron a Cámara de Comercio de Bogotá que no registrara el cambio en la presidencia y luego presentaron una demanda de impugnación contra las actas de esa asamblea que ya fue admitida por un juzgado en Bogotá. Esta semana la Superintendencia de Sociedades decidió respaldar el registro de la elección de Quintero como presidente de Acopi por considerar que la reunión no tuvo nada de irregular, según un documento de esa entidad que Blu Radio pudo revisar.

Con la decisión de Supersociedades en las manos, la seccional Atlántico anunció el regreso de Quintero a la cabeza del gremio. Sin embargo, horas más tarde a la prensa llegó otro comunicado sobre la posición de las Mipymes frente al salario mínimo firmado por Rodolfo Correa como presidente de Acopi Nacional.

Esto dicen los protagonistas de la puja por el poder al interior de Acopi

"La verdad es que esa reunión que realizaron las personas que querían retomar el control del gremio de la Asociación Colombiana de la Micro y Pequeña Empresa se realizó ya hace casi tres meses. Hace tres meses estamos en este enfrentamiento, primero en instancia administrativa y ahora ya en instancia judicial . Resuelto el tema o superado el control administrativo, nosotros acudimos al control judicial y existe hoy una decisión de un juez de la república que admite la demanda y ya se está a puertas de comunicarse la medida cautelar que fue ya considerada en el autoadmisorio por lo que desconocemos las razones por las que desde la seccional de Atlántico se está difundiendo esta información que digamos desborda sus capacidades porque cualquier comunicación oficial debe salir de la dirección nacional del gremio que en este momento encabezo yo", dijo Correa a Blu Radio cuando consultamos sobre el asunto.

Correa está convencido de que es el legítimo representante de las Mipymes y espera llevar a la mesa de concertación el mensaje de que un aumento del salario mínimo por encima de la inflación causaría un problema masivo para las micro, pequeñas y medianas empresas del país que no tienen cómo lidiar con un aumento desbordado y con una reforma laboral. La propuesta de Correa es llegar a la mesa con una postura unificada junto a los demás gremios.

Por su parte, Rosmery Quintero, también está convencida de que es ella quien debe llevar la vocería.

"Llevo muchos años trabajando para la micro, pequeña y mediana empresa, y el espacio nacional, que sería una segunda vez, es sumamente necesario. Creo que este tiempo que me tomé para proyectos personales, me permitieron cumplir con unos compromisos familiares y de otras unidades de negocios que estamos planteando como familia, pero también el reconocer que hay una junta directiva que me invita a retomar nuevamente las riendas del gremio, pues demuestra de una u otra manera que confían en la labor que lideré", dijo Quintero a Blu Radio

"Ese es un tema que nosotros, por respecto a una marca tan importante, preferimos mantenerla en silencio, en la intimidad de la institucionalidad. Desafortunadamente, a algunos gremios llegan o se filtran personas que tienen un interés meramente politiquero, creo que eso hace daño a la institución", agregó.

Al cierre de esta nota, el registro de la Cámara de Comercio de Bogotá mostraba a Rosmery Quintero como representante legal de Acopi.

Acopi ¿en una situación similar a la CGT?

La división interna en Acopi tiene similitudes con la que vive la CGT, una de las tres centrales obreras con asiento en la mesa de concertación de políticas laborales y salariales, desde hace más un año.

Una facción de la CGT está liderada por Miryam Luz Triana, quien ha sido crítica del Gobierno, la otra por Percy Oyola quien ha sido un aliado del Gobierno nacional y ha asistido a marchas. El año pasado el Ministerio del Trabajo solamente reconoció e invitó a Oyola a las negociaciones de salario mínimo.