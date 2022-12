Estamos trabajando en reglamentar servicios diferentes a taxis: MinTransporte

La ministra de Transporte, Natalia Abello, confirmó que en menos de 6 meses quedará reglamentado en Colombia el servicio de transporte individual distinto a los taxis tradicionales.



“Estamos trabajando en reglamentación y tenemos facultades para poder reglamentar algo que satisfaga a todas las necesidades de los colombianos”, comentó (Lea también: Gobierno prepara bloqueo tecnológico de ‘app’ Uber y más servicios de transporte ).



En ese sentido, Abello enfatizó en que van a establecer “las condiciones de unas categorías superiores a las que hoy existen en Colombia, las condiciones mismas del mercado han indo llevando a esta situación, lastimosamente por la fuerza”.



Sin embargo, la jefe de la cartera de Transporte advirtió que, como hasta el momento no está regularizado, prestar servicio individual a través de aplicaciones tecnológicas está por fuera de la ley (Lea también: Uber no solo es legítima, sino que no contraviene ninguna norma vigente: vocera ).



“Prestar servicios de transporte sin estar habilitados como empresas, sin tener homologación de vehículos y sin tener regulación de tarifas en la movilidad individual, está por fuera del margen de la ley”, enfatizó.