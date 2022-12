Este fue un año maravilloso; espero que el 2016 sea mejor: Caterine Ibargüen

“Este fue un año maravilloso en el ámbito deportivo y espero mejorar más en el año 2016. Solo espero que Dios me dé la posibilidad de estar en óptimas condiciones”, manifestó.



La atleta expresó que se siente privilegiada de haber nacido en su tierra y que no hay nada que más la llene de orgullo que decir que es colombiana. (Lea además: Caterine Ibargüen, galardonada como deportista del año por El Espectador )



“Me siento muy muy orgullosa y más por ser de la región de Urabá, de Apartado, de una tierra que quiere salir adelante. Si Dios me puso a nacer aquí es con un propósito”, dijo.



Ibargüen ganó el campeonato mundial de atletismo de Pekín y por tercera vez la Liga de Diamante, en la que no ha encontrado rival pues ganó todas las paradas.