Este viernes decidirán medida de aseguramiento contra Víctor Maldonado

Un juez de control de garantías decidirá si cobija o no con medida aseguramiento al principal inversionista del Fondo Premium, Víctor Maldonado, quien está siendo investigado por el millonario descalabro de la firma comisionista InterBolsa.



Para la Fiscalía, Maldonado al parecer habría tenido conocimiento de las maniobras que se utilizaron al parecer para estafar a los inversionistas de Interbolsa desde el 2009. (Lea también: Víctor Maldonado no aceptará delitos por desfalco a Fondo Premium, dice abogado )



Por esta razón el ente investigador imputó a Víctor Maldonado los delitos de estafa agravada, captación masiva de dineros, no reintegro de dinero y concierto para delinquir.



En caso de cobijar con medida de aseguramiento a Maldonado, la Fiscalía indicó que iniciaría los trámites de extradición.