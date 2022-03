“Esto es inadmisible”: Abogados Penalistas de Colombia sobre 'paseo' de Carlos Mattos

Francisco Bernate, miembro del Colegio Abogados Penalistas de Colombia, habló en Mañanas BLU Cuando Colombia está al aire del escándalo que reveló la Unidad Investigativa de Noticias Caracol sobre las salidas del empresario Carlos Mattos de la cárcel de Bogotá acompañado de funcionarios del INPEC paseando por toda la capital “como Pedro por su casa” y que involucra a Iván Cancino, abogado miembro de este gremio.

“Aquí tengo la doble condición por eso tal vez no soy imparcial, porque yo, además, en el proceso del señor Carlos Mattos represento a la víctima y tengo esa una posición. El Colegio Abogados Penalistas no se expresa sobre actos de sus integrantes ya sean positivos o negativos, porque nuestra posición es ser mas vocero, hoy no somos un censor de comportamiento … y en este en particular quedaría muy mal que el presidente, que además es apoderado de la víctima, se pronuncie en nombre de cuatro mil colegas”, indicó Bernate.

Publicidad



El abogado habló del tema de la confidencialidad entre apoderado y cliente razón en la que se amparó Iván Cancino para no revelar detalles del encuentro que sostuvo, por más de tres horas, con el empresario.

“Pedimos desde la Rama Judicial que se investigue quién tramitó este permiso, quienes estaban ahí y qué fue lo que pasó, porque resulta inadmisible este comportamiento que dista mucho de lo que el señor Mattos se comprometió … Respecto a la confidencialidad hace referencia a que ningún aspecto que el abogado hable con su cliente puede ser revelado en parte o en todo por el abogado”, indicó el penalista.

Publicidad

Bernate se refirió a las posibles sanciones que podría recibir Cancino, figura representativa del Colegio, y que el gremio se mantiene neutral a la espera del desarrollo de las investigaciones.

Escuche la entrevista a Francisco Bernate en Mañanas BLU cuando Colombia está al aire: