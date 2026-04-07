Esto habrían dicho los papás de los hermanos de 5 y 8 años hallados muertos en congelador en el Meta

Juan Gómez, alcalde de Vista Hermosa, Meta, municipio donde fueron hallados sin vida los menores Darien y Saori Guevara Till, de 4 y 9 años, al interior de un congelador en su vivienda, reveló nuevos detalles del hecho, que ha generado conmoción, en entrevista con Noticias Caracol.

El hecho se registró el pasado sábado santo, 4 de abril, cuando los padres, según el alcalde, salieron de su casa por aproximadamente una hora y dejaron a los menores solos. La familia tenía un negocio de venta de hielo en su vivienda, por lo que contaban con dos congeladores.

Esto dijo el papá de los hermanos de 5 y 8 años encontrados en un congelador en el Meta: "Un juego" Foto: Noticias Caracol

El domingo, horas después de la confirmación de la muerte, la Alcaldía municipal informó a través de un comunicado que: “De acuerdo con la información preliminar, los padres de los menores habrían salido de su residencia en horas de la noche, dejando a los niños solos. Al regresar y no encontrarlos, iniciaron su búsqueda, hallándolos al interior de un refrigerador sin signos vitales”.

Por su parte, el alcalde contó lo que dijeron los padres a las autoridades tras el hallazgo de los niños, resaltando que se hicieron las respectivas verificaciones para comprobar si estuvieron en el lugar mencionado, confirmando la versión.



Además, dijo que los padres no tenían antecedentes de violencia y que las autoridades indagaron en el colegio si los menores presentaban señales de maltrato, confirmando que no.

Esto dijo el papá de los hermanos de 5 y 8 años encontrados en un congelador en el Meta Foto: Noticias Caracol

“Manifiestan ellos que tenían la costumbre de jugar a las escondidas con los niños, que ellos se escondían y luego los buscaban. Ese día, al ver que no estaban, empezaron a buscarlos por la casa y no los encontraban”, dijo el alcalde sobre la información que dieron los padres de los menores.

Asimismo, los padres contaron que habían salido a hacer mercado y que uno de los congeladores estaba con la tapa arriba y desconectado. Al abrirlo, encontraron a los niños. “Al parecer, los menores habrían entrado a jugar dentro del congelador y la tapa se cerró. No se sabe si no pudieron abrirla en ese momento. Los niños, prácticamente, murieron asfixiados, según lo que manifiestan los padres en este caso que entristece al municipio”, confirmó el alcalde.

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Gómez contó que se ofreció a pagar los gastos de las honras fúnebres en Vista Hermosa, pero que el padre expresó que desean trasladarlos a La Guajira, donde se encuentra la mayoría de la familia materna.

“Él me manifiesta que la intención de ellos es llevarlos hacia La Guajira, porque es allá donde está la familia de la mamá. Están esperando que Medicina Legal entregue el dictamen y que la Fiscalía determine si se entregan los cuerpos a los padres. De ser así, los niños serían trasladados a La Guajira para sus honras fúnebres”, concluyó.