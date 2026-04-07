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Blu Radio  / Nación  / Esto habrían dicho los papás de los hermanos de 5 y 8 años hallados muertos en congelador en el Meta

Esto habrían dicho los papás de los hermanos de 5 y 8 años hallados muertos en congelador en el Meta

La familia, residente de Vista Hermosa, en el departamento del Meta, tenía un negocio de venta de hielo en su vivienda, por lo que contaban con dos congeladores.

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