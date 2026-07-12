Estos trabajadores reciben mala noticia: no tendrían reducción laboral a 42 horas por este motivo

Finalmente, la reducción de la jornada laboral en Colombia está en su etapa final, pues desde el próximo 15 de julio de 2026 la mayoría de empleados deberá trabajar un máximo de 42 horas semanales, un cambio que busca brindarles un equilibrio entre la vida laboral y personal, sin que esto afecte el salario de los trabajadores. Sin embargo, esta medida no aplica para todos.

La razón está en la Ley 2101 de 2021, norma que modificó el Código Sustantivo del Trabajo y estableció una serie de excepciones para algunos cargos y actividades. Esto indica que, si bien millones de trabajadores verán reducida su jornada, otros deberán continuar bajo regímenes especiales aprobados por la legislación laboral.

¿Quiénes no tendrán reducción de la jornada laboral?

Resulta que la ley establece que algunos trabajadores no estarán sujetos a la jornada máxima legal debido a las funciones que desempeñan. Entre ellos:



Trabajadores de dirección, confianza y manejo.

Personal de vigilancia con régimen especial.

Trabajadores con jornadas especiales por actividades peligrosas o insalubres.

Además, en el caso de los cargos de dirección y confianza, como gerentes o directores financieros, la legislación establece que no están limitados por la jornada máxima semanal, ya que sus funciones implican representación del empleador y toma de decisiones estratégicas.



Por su parte, el personal de vigilancia privada puede acordar jornadas especiales de hasta 12 horas diarias y 60 semanales, siempre y cuando cumpla los requisitos previstos en la ley.

También quedan por fuera quienes desempeñan labores consideradas peligrosas o insalubres y que ya cuentan con horarios especiales definidos para proteger la salud y la seguridad.

Personas trabajando. Foto: Freepik.

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Ley 2101 de 2021: así quedó la reducción de la jornada laboral

La reducción de la jornada se implementó de manera gradual desde 2023:



En 2023 pasó de 48 a 47 horas.

En 2024 bajó a 46 horas.

En 2025 se redujo a 44 horas.

Desde el 15 de julio de 2026 será de 42 horas semanales.

La norma también permite que esas horas puedan distribuirse en cinco o seis días, siempre que exista un acuerdo entre el empleador y el trabajador y se respeten los límites diarios establecidos en la legislación.

Un ejemplo es el de un auxiliar administrativo que actualmente trabaja 44 horas a la semana. Desde la entrada en vigor de la medida, la empresa deberá organizar su horario para ajustarlo a 42 horas, sin que se modifiquen el salario ni sus prestaciones.

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Reducción de la jornada laboral no cambia el salario

Uno de los puntos más importantes de la Ley 2101 de 2021 es que disminuye las horas laborales, pero no puede usarse para reducir factores como el salario, las prestaciones sociales, las vacaciones, los aportes a seguridad social ni ningún otro derecho laboral.

Además, este cambio coincide con otra modificación para empresas y trabajadores. Desde el 1 de julio de 2026, el recargo por trabajo en domingos y festivos pasó del 80 % al 90 %, conforme a la Ley 2466 de 2025.

