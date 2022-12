“Estoy en desacuerdo con esa propuesta”: Uribe sobre ampliar el fuero presidencial

El expresidente Álvaro Uribe se mostró en desacuerdo con la propuesta del senador Rodrigo Lara que va en el sentido de ampliar el fuero presidencial, lo que implicaría que los expresidentes serían investigados únicamente por la Comisión de Acusación del Congreso.

"Yo estoy en desacuerdo con esa propuesta, especialmente en mi caso. En mi decisión de defender mi honra a la luz de la constitución y de la ley, es una decisión que he tomado con mucha conciencia y yo he estado sometido a los órganos de justicia que son competentes para examinar mis conductas y tomar sobre mí las decisiones que a bien tengan”, expresó el senador.

Añadió que es la Corte Suprema de Justicia el tribunal encargado en examinar sus conductas.

“He procedido correctamente. Con el mismo fervor que he defendido la democracia, la empresa privada, la armonía con las políticas sociales, he defendido mi honra. Entonces yo no puedo participar de ese proyecto del doctor Rodrigo Lara y lo digo con todo respeto, yo no voy a buscar a estas alturas de la vida atajos para cambiar de Jurisdicción”, puntualizó.

El senador Rodrigo Lara manifestó que se trata de una discusión que está abriendo y que aún no hay un proyecto listo para ser radicado.

