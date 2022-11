Estoy molesto por toda esa cantidad de informaciones falsas: Édgar Perea

“Francamente estoy extrañado, fastidiado, molesto por esa cantidad de informaciones falsas que salen a cada momento, ya no solo me ponen en cuidados intensivo sino que me mataron”, dijo.

El campeón afirmó que no entiende “cuál es el interés de llevarme a ese extremo, los únicos que los pueden hacer son Dios y la virgen del Carmen, y ellos me tienen saludable”.

Perea aseguró que sufrió una gripa, pero que actualmente se encuentra en buen estado de salud y con ganas de seguir trabajando.