“Estoy orgulloso de ser gay": Tim Cook, CEO de Apple, 'sale del clóset'

publicada en el sitio de internet de la revista BloombergBusinessweek.

"Estoy orgulloso de ser homosexual, y considero que ser homosexual es uno de los mejores regalos que Dios me ha dado", escribió Cook, quien trabaja para Apple desde hace 16 años.

Cook, de 53 años, se convirtió en director general de Apple en agosto de 2011, sucediendo al fundador, Steve Jobs, de quien fuera su brazo derecho.

"Muchos colegas en Apple saben que soy gay, y no parece que eso haga ninguna diferencia en la forma en que me tratan", expresó en la columna, subrayando sin embargo que "no todo el mundo cuenta con esa posibilidad".

"Si bien nunca he ocultado mi sexualidad, no lo había reconocido públicamente hasta ahora", admitió el ejecutivo, quien aspiró a que su confesión pública ayude a otras personas con la misma preferencia sexual.

"No me considero un activista, pero me doy cuenta de lo mucho que aproveché el sacrificio de otros. Si oír hablar de que el presidente ejecutivo de Apple es homosexual puede ayudar a alguien que está luchando para aceptar que él o ella lo es, o para apoyar a alguien que se siente solo, o inspirar a la gente a insistir sobre su igualdad, entonces vale la pena sacrificar mi vida privada", añadió.

Cook consideró que ser gay le dio "una comprensión más profunda de lo que significa ser parte de una minoría, y me dio una visión sobre las dificultades a las que las personas de otros grupos minoritarios se enfrentan todos los días".

"También me dio la piel de un rinoceronte, lo cual es práctico cuando eres el presidente ejecutivo de Apple", aseguró.

AFP.