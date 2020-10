Estudiantes denuncian retención por la Policía cuando iban a velatón en Cartagena

Un grupo de diez estudiantes cartageneros denunciaron que fueron retenidos por más de dos horas por la Policía cuando se alistaban para participar en una velatón por la vida en rechazo a los abusos de la fuerza pública.

Los estudiantes, que prefieren mantener bajo reserva su nombre, relataron que cuando se reunían a pocos metros del Castillo de San Felipe para participar en la velatón por la memoria de Harold Morales, el joven de 17 años, que, según denuncia la familia, murió a manos de la Policía el pasado mes agosto; llegaron más de 15 uniformados que los esposaron y los condujeron al CAI de Chambacú.

“Nosotros llegamos a este lugar para apoyar una manifestación pacífica, estábamos en el punto de encuentro y de pronto empezaron a llegar muchos policías en motos que nos insultaron, nos dijeron que éramos unos bandidos, nos esposaron y nos llevaron al CAI”, relató a BLU Radio uno de los estudiantes tras ser dejado en libertad.

Convierta a BLU Radio en su fuente de noticias

El estudiante aseguró también que cuando fueron llevados al CAI de Chambacú los agredieron físicamente.

“Nos pusieron en una fila y empezaron a golpear a todo el mundo, yo estaba casi de último y de repente sentí que un policía me pegó un cachetadón por el oído izquierdo”, contó.

Publicidad

Otro de los estudiantes denunció que los hicieron firmar un documento que decía que no habían sido maltratados ni física ni verbalmente durante su retención y que esta fue una condición para dejarlos salir.

“Yo le dije que no iba a firmar ese documento y lo que me dijo el policía fue que si no firmaba no salía y eso prácticamente es obligarme a que firmara, porque si no me iban a tener retenido quien sabe cuánto tiempo más”, señaló.

Antes de ser dejados en libertad, los jóvenes fueron sancionados con comparendos.

El secretario del Interior de Cartagena, David Múnera, rechazó estos hechos y pidió a la Policía comprometerse con el respeto y la protección de los ciudadanos.

“Una vez conocimos la situación procedí a llamar de manera inmediata al coronel Albor (subcomandante de la Policía de Cartagena) y le manifesté que debía procederse de manera inmediata a la libertad de estos jóvenes (…) Yo quiero manifestar que este Gobierno es muy respetuoso de los derechos fundamentales y las libertades individuales de los ciudadanos y la Policía tiene que garantizar la protección de esos derechos”, aseguró el funcionario, quien también señaló que lo que se requiere ahora es que haya una relación armoniosa entre la Policía y las comunidades.

Publicidad