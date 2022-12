Eutanasia en Colombia no puede ser igual en mayores de edad que en niños: MinSalud

Tras el fallo de la Corte Constitucional que abriría la puerta a una legislación para el procedimiento de la eutanasia en menores de edad, el Ministerio de Salud ha dicho que, aunque se puede trabajar para que sea legal el procedimiento, no puede ser igual en mayores de edad que en niños y adolescentes.



El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, afirmó que la autonomía individual es la base de la eutanasia en mayores de edad, ya que es fundamental, según el jefe de cartera la toma de decisión por parte del paciente mayor de edad.



Gaviria fue enfático en que la eutanasia en mayores de edad tiene una diferencia que en la que se practicaría en menores de edad, ya que el centro de discusión no podría ser la autonomía individual del menor de edad.



La autonomía individual es definida como la capacidad que tiene el paciente de voluntariamente, decidir si toma la eutanasia o no.



Por su parte, Carmenza Ochoa, directora de la Fundación Derecho a Morir Dignamente afirmó que un proyecto que avale la eutanasia para menores de edad es un avance importante en los derechos fundamentales de los niños y adolescentes del país.



