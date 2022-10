Excandidato al Congreso protagonizó nuevo caso de ‘usted no sabe quién soy yo’

El excandidato a la Cámara de Representantes por Bogotá Hernando Zabaleta, protagonizó un nuevo y bochornoso episodio de ‘usted no sabe quién soy yo’, pues en un video quedó registrado el momento en que Zabaleta agredió a una patrullera de la Policía que intentaba ponerle un parte por, aparentemente, estar mal estacionado en el sector de Cedritos, al norte de Bogotá.

Mientras en Colombia tengamos patanes como este señor, que insulta e irrespeta a una mujer policía, difícilmente saldremos adelante como sociedad. Otro caso de ud no sabe quién soy yo!! pic.twitter.com/9pAFM7hL1n — Carlos Vargas (@carlosvargas197) March 30, 2018

El secretario de Seguridad de Bogotá, Daniel Mejía aseguró que, junto a la Policía, interpondrá acciones legales contra el excandidato a la Cámara por Bogotá, Hernando Zabaleta.

Comportamientos como el de este individuo deben tener la máxima sanción. Total respaldo desde @Bogota @SeguridadBOG a la Patrullera de @TransitoBta que fue agredida, irrespetada e insultada por este señor. Con @PoliciaBogota emprenderemos acciones legales contra este individuo. pic.twitter.com/2bimSfR1PA — Daniel Mejia (@DanielMejiaL) March 31, 2018

A su turno, el director de la Policía Nacional, general Jorge Nieto respaldó a la patrullera a quien Zabaleta amenazó con denunciarla disciplinariamente ante la Procuraduría.

Apoyo y respaldo total, en nombre de los integrantes de @PoliciaColombia, para nuestra patrullera Karen Granados, quien fue agredida verbalmente en procedimiento de tránsito en #Bogotá. El respeto hacia nuestras mujeres no es negociable. — General Jorge Nieto (@GeneralNietoR) March 31, 2018

En el video, Zabaleta asegura ser el abogado del contralor Edgardo Maya Villazón, vínculo que fue desmentido por el mismo organismo de control.

Con respecto a lo expresado por el señor Hernando Zabaleta Echeverry en el video publicado en redes sociales. Nos permitimos informar que dicha persona no tiene ningún vínculo profesional con la @CGR_Colombia y mucho menos con el despacho del Contralor General. — Contraloría General (@CGR_Colombia) March 31, 2018

En el video que circula en redes sociales, quedó registrado el momento en el que Hernando Zabaleta hace alarde de su condición de excandidato a la Cámara de Representantes.

“Yo me gano 20 veces más que usted. Yo sí tengo carrera, soy especialista, no me gano un milloncito de pesos”, asegura Zabaleta.

El abogado también amenazó a la patrullera con hacer que la retiraran de la Policía.

“La voy a hacer echar y ni siquiera en las empresas de seguridad va a conseguir trabajo”, dijo.