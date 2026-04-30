El video que muestra a Petro en avioneta vinculada a 'Papá Pitufo' durante su campaña

Blu Radio revela el video que muestra al presidente Gustavo Petro abordando una avioneta que, según se conoció después, está presuntamente vinculada con Diego Marín, alias “Papá Pitufo”. La grabación fue hecha el 12 de noviembre de 2021 a las 8:01 de la mañana, cuatro minutos antes del despegue. Dura alrededor de 10 segundos y en ella se ve al entonces candidato subirse a la aeronave y a otro hombre que tiene la cara cubierta con un tapabocas.

Sobre ese episodio, el 16 de febrero de 2025, el mandatario reconoció en una entrevista con el periódico Vida que Diego Marín intentó infiltrar su campaña. Citó el hecho puntual ocurrido en 2021, cuando era candidato, estaba en Cali y tenía una reunión en Buenaventura. Según su relato, ese día estaba lloviendo muy fuerte y una persona se ofreció a gestionar una avioneta que le permitiera llegar. Esa persona es Ferney Lozano, sindicalista de largo tiempo y exalcalde de Yumbo.

“La matrícula de la avioneta la consultamos y no aparecía ningún registro de nada en contra. Yo nunca supe que esa avioneta era de él (de Diego Marín), pero ahora sabemos que sí y que uno de nuestros propios acompañantes (…) había sacado fotos de nosotros subiendo a la avioneta y en el interior, para entregárselas a alias ‘Pitufo’ para que tuviera una forma de extorsionarnos. Un chantaje que a la postre no se atrevió a hacer”, dijo el presidente.

A propósito, en Blu Radio hablamos el 12 de febrero de 2025 con Ferney Lozano, sindicalista de vieja data y quien, según el presidente Gustavo Petro, habría conseguido la avioneta para su viaje a Buenaventura, con la que supuestamente alias Papá Pitufo intentó infiltrar su campaña.



“En el evento de Buenaventura, él no podía ir, se iba a cancelar, comenzamos a mirar si podíamos conseguir una avioneta y así se hizo”, dijo.

La avioneta de matrícula HK-4360 pertenece a Medical Group, empresa dedicada al traslado de pacientes en ambulancias aéreas y terrestres en Cali. Según el Registro de Vuelos Ejecutados, despegó de la capital del Valle a las 8:04 a. m. y aterrizó en Buenaventura a las 8:28 a. m. La aeronave era tripulada por el piloto comercial PCA-7997, Andrés Felipe Marín Severino. De acuerdo con la información conocida, el pago por el uso de esta aeronave habría sido hecho por el abogado César Valencia, señalado como supuesto enlace de “Papá Pitufo” con la campaña.

Valencia aseguró en Blu Radio que solo asesoró jurídicamente a Marín un par de veces y que coincidió con él en una reunión en la que también estaba el director de la UNP. “Yo lo pago. Esa fue una invitación que me hizo un amigo muy querido, un empresario, el doctor Ramiro Jurado (…) Es una apuesta que hacemos de manera voluntaria, de manera autónoma y con recursos propios”, explicó.

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Este medio consultó a Medical Group, dueña de la avioneta, pero su representante legal aseguró que la Fiscalía les solicitó toda la información sobre el vuelo para una investigación en curso y se abstuvo de entregar declaraciones. También contactamos a Ricardo Roa, gerente de la campaña Petro presidente, pero hasta el momento no hemos recibido respuesta.