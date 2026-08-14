Exembajador de EEUU advierte que permitir tropas sin aval de Congreso violaría soberanía de Colombia

El anuncio sobre posibles operaciones militares conjuntas entre Colombia y Estados Unidos generó dudas sobre el alcance que podría tener la presencia de efectivos estadounidenses en territorio nacional.

Para John Feeley, exembajador de Estados Unidos en Panamá, el pronunciamiento del secretario de Defensa, Pete Hegseth, debe analizarse con cautela, aunque existe un escenario que podría generar un problema para la soberanía colombiana.

Feeley explicó en entrevista con Mañanas Blu 10:30 que, a su juicio, el anuncio hace parte de la manera en la que funciona la política exterior del Gobierno de Donald Trump, caracterizada, según dijo, por presentar planes futuros como si fueran una realidad inmediata.

“El anuncio en realidad no, el anuncio es simplemente retórica política”, aseguró el exembajador.



Sin embargo, aclaró que no considera imposible que las operaciones terminen concretándose y puso el foco en el papel que tendría el Congreso colombiano.

¿Qué pasaría si el Gobierno no consigue los votos en el Congreso?

Feeley planteó que existe la posibilidad de que el Gobierno de Abelardo De La Espriella no consiga en el Congreso los votos necesarios para permitir la entrada de efectivos estadounidenses a territorio colombiano.

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El exembajador fue cuidadoso al referirse a este escenario y aclaró que lo considera “muy posible”, aunque no necesariamente “probable”.

La situación, según su explicación, podría complicarse si el Gobierno intentara permitir el ingreso de militares estadounidenses pese a no contar con el aval de la legislatura.

“Si intentan hacerlo aún sin ese aval de la legislatura, podría terminar siendo una violación de la soberanía colombiana”, advirtió Feeley.

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De esta manera, el debate no estaría únicamente relacionado con el anuncio realizado por Hegseth, sino también con el procedimiento que eventualmente tendría que seguir Colombia frente a una operación que implique la presencia de militares estadounidenses.

¿Operaciones conjuntas significan tropas de EE. UU. en Colombia?

Feeley explicó que la expresión “operaciones conjuntas” puede tener diferentes significados dentro de la doctrina militar estadounidense.

Según señaló, podría tratarse de ejercicios, personal que llegue a un comando para proporcionar inteligencia e información o asesoramiento sobre tácticas. Sin embargo, también puede implicar una presencia más directa de militares estadounidenses.

El exembajador señaló que la cuestión más sensible sería determinar si habría soldados estadounidenses en territorio colombiano participando directamente en operaciones.

“Siempre la raya roja y la pregunta más sensible es si van a entrar botas americanas”, explicó.

Feeley diferenció ese escenario de la cooperación que ambos países han mantenido tradicionalmente, basada, según recordó, en entrenar y equipar a las fuerzas militares colombianas.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: