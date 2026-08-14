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Tengo la corazonada de que está vivo: papá de joven que se casaría este domingo; lo busca en Pereira

Juan Felipe, padre de un niño de poco más de dos años, se encontraba en la capital de Risaralda por motivos de trabajo. Su familia esperaba celebrar este domingo, 16 de agosto, su boda, la cual consistiría en una ceremonia cristiana sencilla.

Juan Felipe Giraldo.
Juan Felipe Giraldo.
Suministrada.
Por: Kevian Gómez Diazgranados
|
Actualizado: 14 de ago, 2026

En medio de las intensas labores de remoción de escombros en el centro de Pereira, una historia de esperanza resiste la desolación del terremoto. Hernán Giraldo, quien viajó desde Bogotá tras conocerse la emergencia, lidera la búsqueda de su hijo, Juan Felipe Giraldo, un vendedor de gafas de 24 años que permanece desaparecido tras el colapso del hotel donde se alojaba.

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Juan Felipe, padre de un niño de poco más de dos años, se encontraba en la capital de Risaralda por motivos de trabajo. Su familia esperaba celebrar este domingo, 16 de agosto, su boda, la cual consistiría en una ceremonia cristiana sencilla.

La última comunicación directa con su padre fue el pasado viernes, una charla corta en la que ni siquiera se mencionó el viaje. Sin embargo, se confirmó su ubicación gracias a un video que el joven envió a su pareja en la madrugada del lunes al llegar al hotel. Tras el sismo, su jefe contactó a otros vendedores para identificar el lugar exacto y confirmaron que la estructura se había derrumbado totalmente.

Señales de vida y fe de padre

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A pesar de que el tiempo transcurre, don Hernán mantiene una calma que atribuye a sus creencias religiosas y a información técnica reciente. Según relató, estudios realizados por grupos de rescate argentinos y venezolanos coinciden en que existen indicios de supervivencia en el área.

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“Estoy muy tranquilo. Yo soy una persona que tengo la fe en Dios, la certeza como padre y la corazonada, y aferrado a la pequeña posibilidad de vida que hay de que él está bien, que él está vivo”, expresó Hernán Giraldo con firmeza.

Aunque los rescatistas no aseguran al 100% que la vida detectada sea específicamente la de su hijo, la familia se aferra a esa "mínima posibilidad" para continuar la espera en el sitio del siniestro.

El dolor de una familia dividida

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La situación emocional es compleja. Hernán confesó que ha evitado hablar extensamente con la pareja de Juan Felipe, debido al mutuo dolor que atraviesan.

“Ella con dolor y yo con dolor seríamos dos personas, entonces ahí habría un problema, no sabríamos cómo consolar el uno al otro”, señaló, indicando que es la madre de Felipe quien mantiene el contacto directo con la joven en estos momentos críticos.

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