“Vimos cómo sufría la ciudad”: ingeniero que vivió terremoto atrapado en el Megacable de Pereira

El terremoto que sacudió recientemente a Colombia dejó imágenes devastadoras en tierra, y una de esas escenas estremecedoras fue la que vivió el ingeniro Hernando Parra, quien al momento del sismo iba a bordo de cabina de cable.

Parra contó en Mañanas Blu con Camila Zuluaga que se dirigía a dictar clase cuando el movimiento telúrico lo atrapó en una cabina entre la estación Parque Olaya y la terminal en Pereira.

El bamboleo entre las nubes

A las 7:34 de la mañana, la cabina en la que viajaban ocho personas experimentó primero una oscilación vertical. Según relató Parra, por su formación profesional pudo identificar las ondas sísmicas:



“Tuvimos la sensación inicialmente de una trepidación, que es una oscilación vertical y es la que produce la primera onda de un sismo. Nos generó un sacudimiento de hacia arriba hacia abajo”, contó.

Sin embargo, lo peor llegó segundos después con la onda S, que provocó un movimiento transversal.

Publicidad

“Se mueve transversal completamente perpendicular al primer movimiento y ahí permitimos ver entonces cómo se va de una forma pendular el balanceo de adelante hacia atrás de la cabina”, recordó el ingeniero, mencionando que la fuerza era tal que las puertas parecían querer abrirse hacia el vacío.

Testigos del desastre desde el cielo

Megacable Pereira. Suministrada.

Publicidad

Desde su posición en las alturas, los ocupantes de la cabina fueron testigos directos de la destrucción de Pereira. Parra describió que vio un panorama desolador:

“Veíamos cómo nuestra gobernación se incendió una parte y hacia el lado derecho también vimos cómo varias partes de casas colapsaban y la cantidad de polvo era impresionante viendo cómo sufría la ciudad este momento tan difícil”.

Seis horas de incertidumbre y un rescate técnico

La emergencia en el aire se prolongó por seis horas, debido a que el cable, que pesa aproximadamente 6 toneladas, se descarriló de los rodillos de una de las pilonas de apoyo. El pánico se apoderó de algunos pasajeros; una mujer sufrió un golpe en la cabeza y un joven resultó herido en una pierna, debido a los violentos rebotes de la estructura.

La comunicación constante con ingenieros de mantenimiento del Megacable, quienes informaban paso a paso las maniobras, fue lo que evitó un colapso nervioso masivo dentro de la cabina. Los técnicos debieron desplazarse en moto por una ciudad bloqueada para llevar equipos especializados y lograr encarrilar nuevamente el cable.

Finalmente, tras lo que Parra define como una experiencia donde estuvieron “aferrados a la esperanza de vida”, el sistema pudo moverse nuevamente para llevarlos a tierra firme. Según reportes técnicos, aproximadamente 121 personas se encontraban en las cabinas del sistema al momento del sismo, enfrentando situaciones similares de balanceo y nerviosismo extremo antes de ser rescatadas.

Escuche el testimonio aquí:

Publicidad

¿Cómo puede recuperar uno la calma? Psicóloga explica:

La doctora en Psicólogía Diana Obando habló en Mañanas Blu con Camila Zuluaga y explicó cómo se puede recuperar la calma en estos casos.

Publicidad

"Lo primero es entender que es un proceso natural. Después de que ocurre algo como una catástrofe es normal que el cuerpo quede en estado de alerta, entonces esperamos que vaya cediendo con el tiempo y es cuando vamos recuperando señales de seguridad y las actividades diarias. Lo primero es tener paciencia". explicó la experta.

¿En qué momento uno debe empezar a preocuparse y pedir ayuda?

"Sí las personas mantienen estas emociones de manera muy constante o se intensifican, esa es una señal para consultar. Cuando la persona no puede retomar su trabajo, sus estudios, no se puede concentrar, tiene pesadillas o sentimientos de pánico que no le permiten actuar”, enfatizó.

¿Qué herramientas recomienda para usar en casa?

“Tratar de retomar la rutina lo más pronto posible, así ocupo menos tiempo en la preocupación y tomo acción. Otra forma de cuidarse es no exponerse a información sensible si siento que esto no me beneficia. Cuidar los niños también va a ser supremamente importante, darles apoyo y tener paciencia”, finalizó.

Escuche la entrevista con la psicóloga aquí: