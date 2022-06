ExFARC declaran sobre secuestro de diputados del Valle, Ingrid Betancourt Y Orlando Beltrán

Tras reconocer que sí secuestraron a varios de los lideres políticos, civiles y militares , los miembros de las FARC aclararon cuál fue su papel durante la retención de la excandidata presidencial Ingrid Betancourt y Clara Rojas, quienes fueron secuestradas cuando se dirigían al municipio de San Vicente del Caguán.

Uno de los primeros en hablar fue Milton de Jesús, más conocido como ‘Joaquín Gómez’, quien fue una de las primeras personas en saber del secuestro de la dirigente política cuando se disponía a hacer campaña a este municipio del sur del país.

“Ella fue secuestradas por el bloque sur. Yo la visite varias veces, (…) uno no puede decir que un secuestrado está bien. Nunca, porque no puede estar bien; no ve que está en contra de su voluntad”, explicó Gómez a los magistrados de la comisión de reconocimiento.

Al ser cuestionado por la magistrada Julieta Lemaitre si sabían que ellas iban por tierra desde Florencia, Gómez respondió: “Hasta donde yo sé, a ella la secuestra el frente quince. Cuando hubo la captura, el alcalde que estaba en San Vicente era del partido de Ingrid, del partido Verde, entonces ella iba para San Vicente”.

En ese sentido, añadió: “Ella le dijo a Pastrana que porque no le permitía el helicóptero que la llevara y Pastrana le dijo que eso no se podía, que porque había una situación de orden público muy compleja. Eso me lo han dicho, pero eso no lo puedo comprobar. Lo que sé es que cuando a ella la secuestran con Clara los muchachos no sabían quién era ella”.

Milton de Jesús expresó que él fue quien entregó a Ingrid Betancourt al bloque oriental de las FARC, que para esa época operaba en el Meta, Caquetá, Guaviare, entre otros departamentos.

“En el caso de Ingrid y Clara, y ella puede desmentirme, si uno llegaba a ese campamento no las conocía, tampoco sabía que eran secuestradas. Ellos estaban ahí en economato porque las veía fritando carne, fritando no sé qué, haciendo cosas. Las veía libres, libres. Hubo un momento en que Ingrid si me dijo que intentó fugarse y le pusieron unas cadenas”, explicó.

Secuestro de Orlando Beltrán

Sobre las razones por las que fueron secuestrados miembros del Partido Liberal en el departamento del Huila, aclaró: “Lo que a simple vista se ve como una cuestión dirigida, pero yo le confieso al doctor Beltrán, con sinceridad, que hasta donde yo sé no hubo terceros, sino lo que se buscaba era presionar para que por intermedio del intercambio humanitario quedaran en libertad unos hombres y mujeres nuestras que estaban en la cárcel”.

‘Joaquín Gómez’ enfatizó: “Que como hacían parte de la clase política, como determinadores de leyes, podría ser para el Estado algo mucho más sensible y podría llevar a negociar el intercambio humanitario”.

Secuestro de diputados del Valle

A su turno, Pablo Catatumbo, excomandante del frente sexto de las FARC, con injerencia en el Valle del Cauca, confirmó quién ordenó el secuestro de los diputados del Valle.

"Quien planeo el secuestro de los diputados, ya hemos dicho que equivocada e inhumanamente adoptamos una posición que recurrir al secuestro de personas civiles, ligadas a la política o representativas del Estado para forzar un canje por prisioneros nuestros”, dijo.

Además, agregó: “En las FARC, como en todos los ejércitos del mundo, solo saben los que participan en la operación, si usted me pregunta quienes planearon eso, yo le podía decir que fue ‘Alfonso Cano’, ‘J. J.’ y ‘Franco Benavidez’, que era el comandante del bloque móvil”.

El exmiembro del secretariado, finalmente, se dirigió a Sigifredo López, el único integrante de la Asamblea del Valle que sobrevivió, y dijo: "De nuevo le pido perdón a usted y su familia, Sigifredo López, cometimos un grave error con usted y sus compañeros".

