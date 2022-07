Exfuncionaria de DNP responde a señalamientos sobre saqueo a recursos de OCAD-Paz

Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, reveló nuevos detalles del escándalo sobre pago de coimas para 355 proyectos del marco de los OCAD-Paz durante el tiempo en que Luis Alberto Rodríguez estuvo al frente del Departamento de Planeación Nacional. En esta ocasión, la investigación se centró en María Alejandra Urrutia, economista que hizo parte de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del expresidente Álvaro Uribe y que en septiembre de 2019 fue llevada al DNP por Rodríguez.

Urrutia, de acuerdo con los testimonios de distintas fuentes, era más que una simple secretaria, era el enlace de la dirección general del DNP con el Congreso. Según estas versiones, era el puente de los congresistas con Rodríguez.

Los parlamentarios, supuestamente, sabían que la funcionaria ayudaba a confeccionar la lista de proyectos y a bajar los que no convenían. Cuando Rodríguez salió del DNP, en julio de 2021, pasó de la nómina a ser contratista de la entidad.

Gracias a esa figura Urrutia pudo contratar con otras entidades, aseguraron las fuentes. En total, en 6 meses firmó seis contratos que sumaron 468 millones: dos con la Contraloría (liderada por Felipe Córdoba), uno con el Invías, uno con el Ministerio de Interior (Daniel Palacios) y otro con la Presidencia del Senado (Juan Diego Gómez).

En total, casi 500 millones en seis meses después de salir como secretaria privada del DNP, donde María Alejandra Urrutia ganaba menos de 14 millones de pesos al mes. Se trata de un salto de ingresos, a todas luces, astronómico.

¿Qué dice Urrutia?

Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire consultó a Maria Alejandra Urrutia para conocer su versión sobre cuatro temas puntuales relacionados con la investigación sobre dinero de la paz: su estrecha relación con la parte de la bancada conservadora involucrada en el escandalo, su rol como mediadora de las coimas, sus contratos con el estado después de salir del DNP como secretaria privada de Luis Alberto Rordríguez y sobre la sociedad que armó para ganarse contratos como consultora.

Estas fueros sus respuestas:

1. A su pregunta de que yo ayudaba a patinar proyectos, darle prioridad y pagos a los alcaldes. No es cierto, dentro de mis funciones no estaba nada relacionado con patinar proyectos, priorizarlos y mucho menos con pagos a los alcaldes. Vale la pena resaltar que la viabilización, priorización y aprobación de los proyectos se daba en el OCAD Paz donde el DNP no participaba, y yo tampoco. Nunca fui a esta instancia porque no estaba dentro de mis funciones. Mis funciones como asesora de la Dirección General del DNP son públicas y las pueden consultar en el manual de funciones.

2. Sobre los contratos con el Estado. Cuando yo salgo del DNP tomé la decisión de no ser funcionaria, a pesar que tuve varias ofertas. Decidí dedicarme a actividades de consultoría, he cumplido a cabalidad con cada uno de los contratos que he tenido.

3. Sobre una supuesta sociedad aclaro que yo no tengo sociedad con nadie. No soy funcionaria hace un año y me he dedicado a la consultoría, algunas como persona natural y otras como persona jurídica en una empresa que monté y en la que espero seguir trabajando. Yo armo equipos dependiendo a los proyectos que van saliendo.

4. Sobre mi relación con el Congreso de la República, dentro de mis funciones laborales en varias ocasiones, no solo en el DNP, he tenido que trabajar con congresistas de diferentes partidos. Yo no tengo cercanía, ni milito en el Partido Conservador, he tratado con muchos congresistas y bancadas por mis funciones laborales.