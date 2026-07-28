Explosivas declaraciones de Angie Rodríguez en Mañanas Blu: estas fueron sus frases más impactantes

Durante una entrevista de cerca de una hora en Mañanas Blu, la directora del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez, realizó una serie de duras declaraciones sobre las razones que la llevaron a denunciar ante los medios de comunicación una serie de irregularidades en el Gobierno Petro. La funcionaria, quien aseguró que continúa vinculada al Gobierno mientras permanece en incapacidad médica, habló de su relación con el presidente Gustavo Petro, denunció presuntas presiones internas, explicó el origen de su diagnóstico de depresión y ansiedad y lanzó afirmaciones sobre el funcionamiento de la Casa de Nariño.

A lo largo de la conversación con Néstor Morales, Rodríguez sostuvo que decidió hacer públicas sus denuncias porque teme por su seguridad y afirmó que varias de las situaciones que vivió dentro del Ejecutivo afectaron su salud mental. Estas fueron algunas de las frases más contundentes y el contexto en el que las pronunció.

"Creo que es mi mayor victimario"

Una de las afirmaciones más fuertes ocurrió cuando fue consultada sobre el impacto que, según ella, tuvo su experiencia en el Gobierno sobre su salud mental. Rodríguez explicó que fue diagnosticada con depresión y ansiedad en noviembre de 2025, cuando era directora del DAPRE. Aseguró que las presiones laborales y las diferencias con el presidente Petro fueron determinantes en ese proceso y señaló que, aunque le resulta difícil reconocerlo, considera que el mandatario fue "su mayor victimario".

La funcionaria también rechazó que el diagnóstico psiquiátrico sea utilizado para cuestionar su capacidad profesional y calificó como estigmatizantes los comentarios hechos por el jefe de Estado sobre su incapacidad médica.



"Había una relación que no era normal"

A Rodríguez se le preguntó por el papel de Juliana Guerrero dentro del Gobierno. Rodríguez aseguró que comenzó a tener diferencias con el presidente cuando se opuso a su nombramiento como viceministra de Juventud por considerar que no cumplía los requisitos académicos.

Al ser interrogada sobre la cercanía entre Petro y Guerrero, respondió: "Había una relación que no era normal".

Sin embargo, evitó calificar expresamente ese vínculo como sentimental y prefirió señalar que la influencia que, según ella, ejercía Guerrero dentro del Gobierno era desproporcionada.

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"No era necesariamente laboral"

Al profundizar sobre esa relación, Angie Rodríguez explicó que, en su concepto, el vínculo entre Petro y Juliana Guerrero trascendía el ámbito institucional.

"Era un vínculo que no era necesariamente laboral", afirmó, al tiempo que insistió en que la entonces funcionaria tenía capacidad para intervenir en nombramientos de altos cargos y ejercía presión para impulsar determinadas hojas de vida dentro de distintas entidades del Estado.

Rodríguez sostuvo que ella se negó en varias oportunidades a tramitar esos nombramientos, lo que habría incrementado las tensiones dentro del Gobierno.

"Él no se mueve por la razón, sino por otro tipo de situaciones"

La directora del Fondo de Adaptación también afirmó que el presidente Petro tomó decisiones relacionadas con Juliana Guerrero motivado por razones distintas a criterios administrativos.

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La declaración surgió cuando explicó por qué, según su versión, el mandatario se negó a firmar un decreto que retiraba a Guerrero como representante presidencial ante el consejo directivo de la Universidad Popular del Cesar, pese a que ella había recomendado hacerlo tras el escándalo por sus títulos académicos. Fue entonces cuando aseguró: "Él no se mueve por la razón sino por otro tipo de situaciones".

Aunque evitó profundizar en el tema, afirmó que existen aspectos que todavía no puede revelar porque teme por su seguridad.

"Hay una red de mujeres que creían que mandaban"

Rodríguez aseguró que Juliana Guerrero no actuaba sola. Según dijo durante la entrevista, dentro del Gobierno existía "una red de mujeres" que, en su concepto, ejercía influencia sobre diferentes decisiones administrativas: "Hay una red de mujeres que creían que mandaban", afirmó.

Explicó que, según su relato, varias de ellas buscaban influir en nombramientos dentro de entidades públicas y que ella terminó convirtiéndose en un obstáculo porque se negó a realizar designaciones con las que no estaba de acuerdo.

También sostuvo que esa situación derivó en enfrentamientos internos y que, finalmente, esas diferencias terminaron provocando su salida del DAPRE.

"Me recordó su pasado"

Uno de los episodios más delicados narrados por Rodríguez corresponde a la noche en la que, según su versión, fue presionada para abandonar la dirección del DAPRE. La funcionaria relató que durante esa conversación el presidente la acusó de estar relacionada con paramilitares, contrabando y una supuesta red de fentanilo, señalamientos que rechazó de manera categórica.

Cuando se le preguntó si durante ese encuentro el mandatario la había amenazado, Rodríguez evitó responder de forma directa. Sin embargo, ante la interpretación de que el presidente le habría recordado "su pasado", respondió únicamente: "Me recordó su pasado".

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La funcionaria decidió no ofrecer más detalles y explicó que prefiere reservar esa información hasta contar con acompañamiento jurídico.

“Me recordó su pasado en la guerrilla”: Angie Rodríguez sobre supuestas amenazas por parte del presidente Petro #LoMásBlu #MañanasBlu pic.twitter.com/qsNzjbHila — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) July 28, 2026

"El círculo cercano del coronel Dávila siempre sostuvo que no se suicidó"

Durante la entrevista también hizo referencia al fallecimiento del coronel Óscar Dávila. Rodríguez aseguró que, cuando llegó al DAPRE, varios policías que trabajaban en la Presidencia le manifestaban que el oficial no se había quitado la vida.

Según contó, los uniformados le hablaban con preocupación del caso y le recomendaban tener cuidado. No obstante, aclaró que nunca investigó personalmente esas afirmaciones porque sintió miedo de involucrarse en el tema y reconoció que no obtuvo pruebas adicionales que respaldaran esos comentarios.

Caso Marelbys Meza: ¿lo del coronel Dávila no fue suicidio? Esto revela Angie Rodríguez en #MañanasBlu #LoMásBlu pic.twitter.com/5wtO24bwGn — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) July 28, 2026

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"Si ganaba (Cepeda) me tocaba exiliarme"

En la parte final de la conversación, Angie Rodríguez confesó que uno de sus mayores temores era el resultado de las elecciones presidenciales.

Aseguró que sentía que, si el entonces candidato Iván Cepeda llegaba a la Presidencia, tendría que abandonar el país.

"Si ganaba me tocaba exiliarme", afirmó, al explicar que teme tanto por posibles atentados contra su vida como por la posibilidad de enfrentar procesos judiciales que, según ella, podrían estar basados en montajes.

Rodríguez sostuvo que decidió hablar públicamente porque considera que esa también es una forma de protegerse y pidió a las autoridades garantizar su seguridad mientras avanza la presentación de las denuncias que, aseguró, pondrá en conocimiento de los organismos competentes.