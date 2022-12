Explotación petrolera atenta contra el parque de La Macarena: Alcalde

“El año pasado se hizo una convocatoria pública y se manifestó un NO a la perforación de La Macarena, Cormacarena dio un concepto negativo y no fue tenido en cuenta (…) el señor dela ANLA dice que cómo era una administración nueva no tenía conocimiento, ellos lo saben, lo que pasa es que quieren decirle al país que La Macarena está de acuerdo, eso es mentira”, dijo Medellín.

El jefe del municipio, señaló que si bien las perforaciones no se van a hacer directamente en Caño Cristales, si se harán en la cabecera de los municipios donde nacen los ríos que irrigan a La Macarena y cuyas aguas llegan hasta el Orinoco.

“Nuestra preocupación es grandísima porque se ha autorizado la licencia, cobija toda la zona de los ríos que llegan a La Macarena, rio Lozada y el rio Guayabero, nuestra preocupación es porque se va a hacer en la parte de arriba de La Macarena, están atentando contra el parque de la serranía de La Macarena”, agregó. (Lea también: ANLA promete que exploración petrolera en La Macarena no afectará Caño Cristales )

Medellín cuestionó el hecho de permitir la perforación de 150 pozos de explotación petrolera si, según él, cuando los visitantes llegan al parque ni siquiera se les permite entrar repelente ni bloqueadores solares.

Así mismo, indicó que es contradictorio que en este momento se tenga detenido un proyecto de instalación de dos antenas de 5 metros de altura para llevar internet a los colegios por que contamina el ambiente, y que al mismo tiempo se autorice la exploración petrolera en la zona.