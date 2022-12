¡Explotó! Jackson no puede ocultar su disgusto por no jugar en la Selección

Cansado de viajar a la Selección y no tener acción en el terreno de juego, Jackson Martínez afirmó que no puede esconder su disgusto por la falta de minutos con Colombia.



“Eso no se puede esconder porque son tres años los que estado en el ciclo, tres años donde no he tenido mucha oportunidad”, dijo.



Agregó que se trata de decisiones técnicas que respeta mucho. (Vea también: Pékerman reconoció la superioridad de Uruguay en Montevideo )



El futbolista, que ha sido llamado en 40 oportunidades por José Pékerman de las cuales ha jugado 5 partidos completos y ha marcado 5 goles, dijo que dará todo por el combinado nacional.



“Trataré de hacer el máximo si tengo la oportunidad de jugar esos minutos y esforzarme”, concluyó.