Expresidente Santos tuvo problemas en un vuelo desde Toronto a Bogotá, ¿qué pasó?

Una columna del escritor Héctor Abad Faciolince este domingo en El Espectador, con el título "Abuso anónimo" , dio a conocer que a un expresidente colombiano, cuyo nombre no fue revelado, se le negó el ingreso a un vuelo internacional de la aerolínea Avianca . En el curso de las horas, trascendió que el episodio le sucedió hace dos meses al exmandatario Juan Manuel Santos, quien buscaba viajar desde Toronto (Canadá) a Bogotá.

"En el momento de embarcar se les informa que no pueden entrar al avión. Cuando el ciudadano y su esposa intentan pedir explicaciones, no se les da ninguna. Simplemente les repiten que no pueden embarcar. Es más, les piden que se retiren, que ahí estorban", denunció Héctor Abad Faciolince.

En el desplante que sufrió Santos, el equipaje ya estaba chequeado y entregado a la aerolínea y estaban completos los trámites de migración. El expresidente contaba con el pase de abordar y las sillas asignadas, pero de manera inexplicable se le negó el acceso al vuelo.

A Santos se le informó que su esposa, María Clemencia Rodríguez, sí podría abordar, aunque sola, el vuelo. Proposición que fue rechazada por la pareja. Finalmente, ambos tuvieron que pasar la noche en al aeropuerto y tomar al singuiente día otro vuelo. A su llegada a Bogotá, el expresidente llamó al gerente de Avianca para hacerle el reclamo y exigir una explicación, ya que en el aeropuerto no le dieron razón.

Santos pidió que le enviaran el equipaje a su casa y se le hiciera el reembolso del valor de los tiquetes. El gerente de Avianca, según el columnista, prometió averiguar y darle una respuesta. Sin embargo, la aerolínea no tienen ningún reporte o queja del impasse.

Sobre la hipótesis esbozada en la columna, no parece cierto que el ingreso al vuelo le haya sido impedido a Santos por parte del piloto, ya que estos no conocen la lista de los pasajeros. Lo que sí se sabe es que se habría cometido una violación al código de comportamiento dentro de Avianca y quien haya causado esta situación estaría expuesto a un despido.

En las próximas horas, la aerolínea Avianca emitirá un comunicado oficial en el que se pronunciará sobre el inconveniente sufrido por el expresidente Juan Manuel Santos.