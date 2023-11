Expresidentes y exministros se despachan contra la política económica de Petro

Los expresidentes Juan Manuel Santos e Iván Duque y cuatro de los exministros de Hacienda de los últimos años se despacharon en críticas contra la política económica del Gobierno de Gustavo Petro en el marco de la asamblea general de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif).

El grueso de las críticas gira en torno a la contracción de la economía en el tercer trimestre del año que se enmarca en los anuncios del Gobierno en varios frentes y en su agenda de reformas. El gran ausente de la jornada fue el propio Petro que no aceptó la invitación pero tampoco envió ni un mensaje, ni un representante. La única persona del Gobierno en el salón era el superintendente financiero Cesar Ferrari.

Las críticas de los expresidentes

El expresidente Duque, por ejemplo, dijo que la falta de mensajes pro empresa en la economía estaban causando serios problemas y que es difícil avanzar cuando "al ministro de comercio no le gusta el comercio y a los ministros de minas no les gustan los hidrocarburos".

Duque se despachó también contra el pedido de relajar la regla fiscal y dijo que eso solo trae "más incertidumbre, encarece la deuda del Gobierno, la deuda de los bancos y la deuda de las personas".

Publicidad

El expresidente Juan Manuel Santos fue mucho más diplomático pero no se quedó atrás y crítico el anuncio de la regla fiscal recordándole al Gobierno que la regla tiene opciones de flexibilidad como las que él mismo usó cuando se desplomaron los precios del petróleo.

"Esto de que la economía decreció el trimestre pasado y por consiguiente vamos a romper la regla fiscal, lo que hay que decirle muy respetuosamente es que se estaría pegando en un pié un tiro", dijo el exmandatario.

El palo de los exministros de hacienda al gobierno

En su intervención el exministro Juan Camilo Restrepo dijo que quizá el único logro económico del gobierno era haberse mantenido firme en la decisión se subir la gasolina. Sin embargo criticó la "fecundidad" de anuncios hechos sin poca preparación que salieron mal final.

Publicidad

Entre los ejemplos están la rebaja al SOAT y la congelación de peajes.

El Gobierno no le ha puesto cuidado al "andamiaje jurídico. No se lo puso con la emergencia en La Guajira, no le está poniendo cuidado a lo que está haciendo firmando resoluciones sin el visto bueno de la Creg cuando no han nombrado los comisionados", agregó Restrepo.

Y es que la falta de ejecución del presupuesto es uno de los principales problemas en un momento en que la economía necesita reactivación.

"Es una contradicción pedir más presupuesto si el que uno tiene no lo está ejecutando. ¿Para qué más presupuesto? ¿Para qué saltarse la regla fiscal? La regla fiscal no es lo que le está tallando al gobierno, lo que le está tallando al gobierno es la incapacidad", dijo por su parte el exministro Mauricio Cárdenas.

Publicidad

El problema fiscal de Colombia, es decir, el problema de ingresos, para el Gobierno está empeorando en medio del desplome de la inversión y el crecimiento y puede llevar al país a enfrentar serios problemas, según el exministro Alberto Carrasquilla.

En medio del debate los exministros coincidieron en que el cálculo político para sacar adelante las reformas de Petro en el Congreso no es nada fácil pero la reforma con más probabilidades de salir es la reforma pensional.

"Yo ya me estoy moviendo a decir que si el umbral se baja a un salario mínimo apoyo la reforma ", dijo el exministro Juan Carlos Echeverry.

Publicidad

Le puede interesar: