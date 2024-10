¿Expropiará la Alcaldía de Chía el colegio María Auxiliadora? Esto es lo que se sabe

El pasado 8 de octubre la Alcaldía de Chía , en cabeza de Leonardo Donoso Ruiz, publicó los decretos 591 y 592 de 2024.

Con el decreto 591 declaraba el predio “Maria Auxiliadora” como de utilidad pública y urgencia para adquirirlo. Por otro lado, con el decreto 592 anunciaba la adquisición del predio María Auxiliadora para la construcción de una manzana institucional universitaria en el municipio.

El predio al que se refieren los decretos es donde funciona desde hace 115 años el colegio María Auxiliadora de Chía, un centro educativo católico que alcanzó a tener 900 estudiantes, pero que con las nuevas normas del Ministerio de Educación actualmente cuenta con 300 estudiantes en calendario A. Históricamente fue un colegio femenino y desde 2018 se volvió mixto.

El alcalde Leonardo Donoso, tanto en su primera administración (2016-2019) como ahora, ha puesto sus ojos sobre esa manzana en la que queda el colegio. Tanto que en esa época las hermanas salesianas, dueñas del colegio, pusieron letreros de que ese predio no se vende.

Por lo mismo fue sorpresiva la expedición de esos dos decretos donde se anunciaba la adquisición por enajenación, o de ser necesario, la expropiación por utilidad pública.

Pero la sorpresa fue más grande cuando al día siguiente, el 9 de octubre, se publicó un tercer decreto, el 595 de 2024, con el que se derogaron los dos decretos (el 591 y el 592) por falta de socialización.

Entonces, el alcalde Donoso expidió dos decretos de ese nivel sin hablar con la comunidad dueña del predio, ni con el rector del colegio, ni con los padres de familia que tienen a sus hijos matriculados ahí. Pero no solo eso, ni siquiera se socializó el tema con los vecinos cercanos al predio para que conocieran el nuevo proyecto y presentaran sus observaciones.

Mañanas Blu 10:30 contactó a Pedro Valencia, rector del colegio, quien aseguró que no sabían lo que estaba sucediendo y que prefería revisar el tema junto con las hermanas salesianas, porque a la fecha no se tenía contemplado vender el predio y precisamente se encuentran en proceso de admisiones. Aclaró que la administración municipal no ha buscado a las dueñas del colegio ni a sus directivas para tratar el tema.

Por su parte, la Alcaldía de Chía dice que como los decretos ya se derogaron, no harán ninguna pronunciación al respecto.

Las dudas sobre el proyecto

Muchos se preguntan sobre los estudios que concluyeron que el predio María Auxiliadora era el apropiado para desarrollar esta manzana universitaria. El primer cuestionamiento recae sobre la ubicación.

El colegio solo tiene un acceso vehicular y está rodeado por vías peatonales que dan entrada al parque principal de Chía. Por esto muchos la pregunta es si el Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía

(IDUVI) tiene estudios que garanticen la movilidad en el sector con una manzana universitaria.

La alcaldía, dentro de su socialización, deberá contarle a los habitantes del municipio si existen los recursos para ejecutar una obra de esa magnitud, teniendo en cuenta el endeudamiento en el que se encuentra el municipio para culminar obras estancadas, como las del propio Centro Administrativo Municipal, obras que de acuerdo con las cifras de endeudamiento que ya le fue aprobado al alcalde Donoso por el Concejo Municipal, suma más de 40 mil millones culminarlas.

Tabla endeudamiento. Consejo de Chía

Lo que se espera es que, de darse este proyecto, llegue a buen puerto y no termine como un elefante blanco que dejaría a 300 estudiantes sin colegio.