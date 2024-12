Extorsión exprés, el terror de comerciantes en Colombia: usan datos de Cámara de Comercio

El Gaula Militar identificó una nueva modalidad de extorsión ‘exprés’ de la que están siendo víctimas cientos de comerciantes y empresarios en Colombia. De acuerdo con las autoridades, las bandas criminales y grupos armados organizados adquieren información de sus víctimas a través de los datos publicados en las cámaras de comercio, registros a los que acceden solo con los nombres de los negocios.

Información en poder del Gaula Militar deja ver que, una vez con los datos de las cámaras de comercio de las víctimas, los delincuentes, haciéndose pasar por grupos como el ELN, las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo, Los Caparros u otros, hacen las llamadas extorsivas exigiendo armas , municiones o uniformes y, ante la imposibilidad de las víctimas de conseguir dicho material, les exigen altas sumas de dinero.

“Les dicen, ¿usted por qué no fue a la reunión?, haciéndose pasar por cualquier grupo armado, diciéndoles que debían asistir a una reunión y que no asistieron, entonces qué tiene que negociar con ellos con sumas superiores a los cinco millones de pesos. Todo hace parte de una fachada, metiéndole temor a la víctima y cuyo fin primordial es afectar el patrimonio económico utilizando un grupo armado que en realidad no existe en la jurisdicción, en la región. Esto es como metiendo temor”, indicó el soldado profesional Suárez, correspondiente al Gaula Militar Risaralda.

Es el caso de un hombre que fue abordado en la calle por hombres que lo amenazaron con matar a su familia si no les pagaba en un centro comercial ubicado en la vía Cerritos – Pereira. Estos obtuvieron la información de la víctima a través de plataformas digitales. Fue necesario de todo un operativo, con personal militar infiltrado y disfrazado de domiciliarios, y otros haciéndose pasar como pareja e incluso varados en la vía o conductores de plataformas de transporte, para capturar a los extorsionistas.

El comando de los Gaula Militar en lo corrido de 2024 ha realizado un total de 828 operaciones contra la extorsión que han llevado a la captura de 1.197 delincuentes en todo el país. Con estas operaciones y capturas, las autoridades han evitado que las víctimas de este delito les paguen 4.468 millones de pesos, ha rescatado 19 personas y ha logrado la liberación de otros 41.