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Blu Radio  / Nación  / Extraditan a Chile a alias ‘Botija’, cabecilla del Tren de Aragua acusado de asesinato de carabinero

Extraditan a Chile a alias ‘Botija’, cabecilla del Tren de Aragua acusado de asesinato de carabinero

El ciudadano colombo-venezolano fue capturado en Popayán tras una operación coordinada entre autoridades de Chile, Perú y Colombia. Permaneció 26 meses detenido.

Botija extraditado.jpg
Botija extraditado.
Foto: captura de pantalla video suministrado.
Por: Felipe García
|
Actualizado: 2 de jul, 2026

Las autoridades extraditaron a Dayonis Junior Orozco Castillo, conocido con los alias de ‘Botija’ y ‘Botyy’, señalado como uno de los principales cabecillas de la organización criminal transnacional Tren de Aragua con operaciones en Chile.

El traslado del ciudadano colombo-venezolano se realizó bajo estrictas medidas de seguridad hacia Santiago, donde deberá comparecer ante un juez por el delito de homicidio y otros cargos relacionados con el crimen ocurrido el 10 de abril de 2024.

La justicia chilena lo señala como autor material del asesinato del oficial de Carabineros de Chile Emmanuel Sánchez Soto, quien murió mientras intentaba frustrar un hurto cometido, presuntamente, por Orozco Castillo y otros cuatro integrantes de la estructura criminal.

El caso generó una amplia coordinación entre las autoridades de Chile, Perú y Colombia, lo que permitió ubicar y capturar al señalado cabecilla en Popayán, en abril de 2024, evitando su salida definitiva del continente y su posible fuga de la justicia.

Tras su captura, alias ‘Botija’ permaneció privado de la libertad durante 26 meses mientras se surtían los trámites judiciales y diplomáticos necesarios para concretar su entrega a las autoridades chilenas. La solicitud formal de extradición fue presentada por el Gobierno chileno y recibió concepto favorable de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, al considerar que los delitos imputados no tenían carácter político.

La entrega del procesado se realizó a funcionarios de INTERPOL en Santiago, mediante un operativo coordinado entre las autoridades judiciales y policiales de ambos países y con apoyo logístico de la Fuerza Aérea chilena.

La extradición es considerada uno de los golpes más relevantes contra la presencia del Tren de Aragua en el Cono Sur y se convierte en un nuevo ejemplo de cooperación regional para enfrentar las estructuras criminales transnacionales que operan en América Latina.

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