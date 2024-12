Fabio Ochoa descarta, por ahora, ser gestor de paz en el gobierno de Gustavo Petro

Fabio Ochoa, el excapo del Cartel de Medellín , llegó este 23 de diciembre a Colombia, exactamente al aeropuerto El Dorado en Bogotá, luego de pagar su condena por narcotráfico en Estados Unidos.

En suelo colombiano, Ochoa le respondió sobre si está interesado o no en ser gestor de paz en los diálogos que lidera el Gobierno del presidente Gustavo Petro .

El exnarco fue contundente en decir que por ahora no será gestor de paz: "No, no he pensado en eso. Yo soy un tipo de paz, pero no he pensando eso".

En desarrollo...