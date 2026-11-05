Falleció Julio Carrizosa Umaña, fundador de las bases de la institucionalidad ambiental en Colombia

Colombia despide a Julio Carrizosa Umaña, ingeniero, académico y reconocido como uno de los padres del ambientalismo en el país. Falleció este 5 de noviembre de 2026 a los 91 años, después de dedicar más de seis décadas de su vida al estudio del territorio y la protección de los recursos naturales.

Nacido en Bogotá el 30 de mayo de 1935, Carrizosa se graduó como ingeniero civil de la Universidad Nacional en 1959. También adelantó estudios de administración pública en la Universidad de Harvard y una maestría en Economía en la Universidad de los Andes.

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Su trayectoria estuvo ligada a la creación y consolidación de las instituciones ambientales colombianas. Entre 1969 y 1973 dirigió el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y posteriormente estuvo al frente del Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Inderena. Desde estos espacios participó en iniciativas de conservación que contribuyeron a la creación de 17 parques nacionales naturales y seis santuarios de flora y fauna.

Uno de sus aportes más importantes fue su participación en la construcción del Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, expedido en 1974. Esta normativa estableció disposiciones para el manejo, aprovechamiento y protección de los recursos naturales en el país.



Su trabajo también tuvo un componente académico. Dirigió el Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional entre 1993 y 1998 y fue profesor de esa institución hasta 2014. A lo largo de su carrera publicó más de 15 libros y trabajos sobre medioambiente, territorio y desarrollo sostenible, entre ellos Colombia compleja y Afrontar la totalidad.

Con honda gratitud y respeto, despedimos al maestro Julio Carrizosa Umaña, ambientalista y padre de la institucionalidad ambiental en Colombia que dedicó su vida a descifrar la complejidad de nuestro territorio y a construir las bases científicas y jurídicas con las que el país… pic.twitter.com/wRnUWypf2G — MinAmbiente Colombia (@MinAmbienteCo) November 5, 2026

Tras conocerse su fallecimiento, el Gobierno Nacional expresó sus condolencias y destacó sus aportes a la historia ambiental colombiana. En un mensaje de despedida, señaló que Carrizosa dedicó su vida a comprender la complejidad del territorio y a construir las bases científicas y jurídicas para la protección del patrimonio natural.

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El Gobierno también resaltó su papel en la elaboración del Código de Recursos Naturales de 1974 y en la protección de ecosistemas estratégicos que hoy hacen parte del sistema de Parques Nacionales Naturales. Además, manifestó su solidaridad con la familia, los colegas y la comunidad científica y ambiental.

En 2024, la Cámara de Representantes le otorgó la Orden de la Democracia Simón Bolívar, en reconocimiento a su trayectoria y sus contribuciones a la protección de los recursos naturales.

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Con su muerte se despide una figura vinculada a momentos fundamentales de la historia ambiental del país, especialmente a la construcción de normas, instituciones y espacios destinados a la conservación de la biodiversidad colombiana.