Falsas acusaciones de abuso sexual a papás para quitar custodia de hijos, ¿quién responde?

Samuel Celis fue acusado por su expareja de haber abusado de sus hijas, con el único fin de quitarle la custodia y violar así sus derechos a permanecer con ellas. El protagonista de la dura historia dio su testimonio en Mañanas BLU.



“Ella me dice que el miedo que ella tenía era que yo definitivamente me quedara con mis tres hijas si seguía interponiendo acciones legales, que en realidad utilizó esto como una manera disuasoria y lógicamente como una herramienta para alejarme”, indicó Celis.



La historia del colombiano, que padeció un verdadero calvario en Chile tras los graves señalamientos, fue plasmada en un libro titulado ‘Mi nombre es Colombia’.



“Fueron dos años tortuosos de procesos judiciales, pasé por todo, la formalización de los cargos, estar recluido en una cárcel en chile como medida preventiva”, indicó.



Celis aseguró que su caso no niega la existencia una grave problemática de abuso infantil a menores.

“Yo no soy defensor de las causas indefensibles, en realidad no. Siempre he defendido el derecho del niño a no ser vulnerado en cuanto a su integridad mental cuando se utiliza como herramienta de venganza frente a x o y situación”, indicó el protagonista del duro drama.



El caso de Celis, sin embargo, no es inusual. Así lo aseguró la psicóloga jurídica y forense Erika Mayorga.



“Esta problemática puede verse y leerse desde diferentes ventanas, porque son múltiples las variables que intervienen en que los problemas del contexto más íntimo de una persona deriven en una acusación tan grave como esta. Escuchar al señor Celis es escuchar a múltiples papás que han tenido que soportar la misma situación”, sostuvo Mayorga.



Según la especialista, el móvil de estas situaciones es la disputa de los hijos que son vistos como trofeos.



BLU Radio conoció el caso de Jorge Bonilla, quien asegura que vive una situación similar a la de Celis. De acuerdo con su versión, su expareja lo acusaba de contaminar con heces fecales el alimento de su hijo y de “prácticas masturbatorias” cuando le hacía cosquillas. Adicionalmente, se cuentan dos casos más, los del Juan Toro y Daniel Aljure, quienes también dicen afrontar procesos parecidos.



Frente a estos casos, el abogado Carlos López aseguró que hace falta estructurar desde base que los operadores jurídicos para que puedan manejar de forma adecuada este tipo de procesos.



“En Colombia el principio de colaboración armónica, que las autoridades se comuniquen entre ellas, es bastante deficiente”, cuestionó Celis.

En el caso de Daniel Aljure, quien argumenta estar en un viacrucis similar al de Celis, las acusaciones comprometen a la pariente de una alta personalidad política. Según el procesado, a lo largo de nueve años ha sido víctima de múltiples atropellos. "Las niñas fueron implantadas con falsos recuerdos", aseguró.

Aljure señaló a varios funcionarios de estar detrás de lo que llamó "una infamia".



