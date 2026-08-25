Falsas rifas y bonos en apoyo a victímas del sismo e incendios ponen en alerta a Bomberos de Ibagué

La solidaridad de los ibaguereños, que en medio de las emergencias ha servido para tender una mano a las víctimas del terremoto y de los incendios forestales, ahora estaría siendo aprovechada por personas inescrupulosas para engañar y sacar dinero.

La alerta fue lanzada por la Alcaldía de Ibagué y el Cuerpo Oficial de Bomberos, luego de conocerse denuncias sobre personas que estarían recorriendo viviendas y establecimientos comerciales vendiendo supuestas rifas y bonos solidarios a nombre de los organismos de socorro.

El argumento es conmovedor: pedir dinero para ayudar a los damnificados.

Pero la advertencia es clara. Los Bomberos Oficiales y Voluntarios de Ibagué no están realizando rifas, vendiendo bonos ni recogiendo dinero en las calles, casas o negocios de la ciudad.



Así lo confirmó el comandante del Cuerpo Oficial de Bomberos de Ibagué, Pedro Nel Patiño, quien fue enfático al señalar que la institución no autoriza ni respalda ninguna venta de rifas, bonos de solidaridad, boleterías o colectas de dinero.

Además, recordó que el Cuerpo Oficial de Bomberos es una entidad pública adscrita a la Alcaldía de Ibagué y que sus servicios de atención de emergencias son completamente gratuitos.

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"Ningún funcionario está autorizado para solicitar aportes económicos a nombre de la institución. No caigan en engaños de personas inescrupulosas que buscan lucrarse utilizando el buen nombre y hasta el uniforme de nuestros héroes", advirtió Patiño.

Por eso, el llamado es a estar alerta. Si alguien llega a su casa, negocio o establecimiento ofreciendo una rifa o un bono solidario en nombre de los Bomberos, no entregue dinero sin antes verificar la información.

Las autoridades recomendaron comunicarse con las líneas oficiales 119, 123 o 109 ante cualquier duda o situación sospechosa.

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Porque mientras muchos ciudadanos quieren ayudar, los estafadores estarían intentando convertir la solidaridad en un negocio.