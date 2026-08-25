Más de 164.000 animales, afectados por el tráfico de fauna en Colombia entre 2021 y 2024

El tráfico de fauna silvestre en Colombia afectó a 164.929 animales entre 2021 y 2024, según una investigación de la Defensoría del Pueblo que recopiló información de 34 corporaciones autónomas regionales. Los reptiles concentraron la mayor cantidad de casos, con 121.070 individuos, seguidos por las aves, con 18.094, y los mamíferos, con 10.926.

“Hoy quiero pedirles que no pensemos en ese número únicamente como una cifra, pensemos en 164.929 vidas, 164.929 historias que fueron alteradas, en miles de animales que atravesaron procesos de captura, transporte, tenencia, comercialización o ingreso a los sistemas institucionales de atención”, afirmó la defensora del pueblo, Iris Marín Ortiz.

Entre las especies con más registros aparecen la iguana, con 76.375 individuos; la trachemys callirostris, una especie de tortuga de orejas naranjas, con 10.918; la trachemys scripta, otra especie de tortuga, con 10.177; la chelonoidis carbonaria, especie de tortuga de patas rojas, con 4.897, y el caiman crocodilus, con 4.439. Bolívar, Magdalena, Sucre y Córdoba concentraron los mayores reportes entre las autoridades ambientales que entregaron información.

“Colombia es uno de los países más biodiversos del planeta (...) Hablar de derechos de la naturaleza significa ampliar nuestra mirada, significa reconocer que la protección de los derechos humanos y la protección de la naturaleza no son caminos separados. Detrás de cada animal que es extraído de su territorio hay una historia”, afirmó la defensora.



El tráfico de fauna silvestre amenaza el equilibrio ecológico y la vida de todos y todas, y plantea desafíos para la capacidad del Estado y las instituciones de prevenir, atender y controlar sus impactos.



La cifra cambia cuando entendemos qué representa. Consulte el Especial… pic.twitter.com/owjXhjdOqd — Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) August 25, 2026

La investigación también puso el foco en lo que ocurre con los animales después de ser recuperados por las autoridades. De los registros analizados, 39.697 fueron liberados, mientras que 40.162 permanecieron bajo manejo en Centros de Atención y Valoración o de Atención, Valoración y Rehabilitación.

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Sin embargo, 36.580 animales murieron y en 41.723 casos no hubo información sobre su destino final. Para la Defensoría, esta situación evidencia problemas de trazabilidad y diferencias entre las autoridades ambientales en los sistemas y criterios utilizados para registrar la información.

La entidad advirtió además que los 164.929 animales identificados no representan la totalidad del tráfico de fauna silvestre en el país, debido a las diferencias en la disponibilidad, calidad y estandarización de los datos. Ante este panorama, la Defensoría pidió avanzar en la implementación del sistema de información contemplado en la Ley 2153 de 2021, que busca fortalecer el control, la prevención y la lucha contra el tráfico de fauna silvestre.

Según la entidad, contar con registros oficiales, estandarizados y actualizados permitiría identificar con mayor precisión dónde ocurre este delito, cuáles son las especies más afectadas y qué sucede con los animales una vez ingresan a la atención institucional.

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“La información también es una forma de protección”, concluyó Iris Marin.