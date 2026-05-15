"Falso disidente que habla de Cepeda en audios es un extorsionista condenado": MinDefensa

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reveló nuevos detalles sobre el perfil criminal de alias ‘Sergio’, un interno de la cárcel La Picaleña, en Tolima, señalado de estar detrás de audios que circularon y que pretendían atribuirse a estructuras armadas criminales de las disidencias de las Farc.

De acuerdo con el ministro, las investigaciones preliminares de la Policía permitieron establecer que el hombre, que se identificaba como alias ‘Rogelio Benavides’, supuesto integrante de las disidencias de alias ‘Calarcá’, es realmente un extorsionista común que delinquía desde prisión utilizando el nombre de grupos ilegales para generar terror entre sus víctimas.

Aunque en los audios el hombre mencionaba preferencias políticas e incluso hacía referencia al candidato Iván Cepeda, el ministro aseguró que, por ahora, no existe evidencia que permita concluir que hubiera un plan coordinado para afectar el proceso electoral.

“No. En este momento, la información que tenemos que recibe parte de la Policía Nacional, que es una información preliminar”, respondió Sánchez al ser consultado sobre posibles presiones políticas o constreñimiento electoral. Sin embargo, confirmó que detrás de las grabaciones sí existía una finalidad criminal concreta “enfocado a la extorsión”.



Sobre el historial judicial de alias ‘Sergio’, Sánchez confirmó que ya había sido condenado por delitos relacionados con criminalidad organizada y armas ilegales. “Los antecedentes que se tienen hasta el momento es que está capturado y condenado por 8 años por concierto y por porte ilegal de armas”, indicó.

“El pasado 28 de abril hicieron un allanamiento en la cárcel La Picaleña, puntualmente en la celda 10, del patio 10, contra un criminal que se llama alias ‘Sergio’”, explicó el ministro al referirse al operativo adelantado por las autoridades.

Según Sánchez, el caso hace parte de las investigaciones que desarrolla la Policía contra las redes de extorsión carcelaria que continúan delinquiendo desde centros penitenciarios en distintas regiones del país. “La información que tengo es audios que estarían relacionando a este sujeto con extorsiones que se producen desde las cárceles, como lo hemos visto en otros lugares”, afirmó.

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Las autoridades establecieron que alias ‘Sergio’ utilizaba una estrategia recurrente entre estructuras de extorsión, haciéndose pasar por integrante de organizaciones criminales para intimidar a comerciantes, ciudadanos y comunidades.

“En algunos casos, se hacen pasar por miembros de algún grupo ilegal, en otros casos, como otros individuos, en fin. Es algo que hace parte de una investigación que está adelantando los entes respectivos”, señaló el ministro.

El jefe de la cartera de Defensa también descartó, por ahora, que exista evidencia de vínculos directos entre el recluso y las disidencias de las Farc o cualquier otra organización armada ilegal. Por el contrario, sostuvo que el interno se aprovechaba del temor que generan estos grupos para fortalecer sus amenazas extorsivas.

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“Hasta el momento, lo que se ha corroborado es que no tendría ninguna relación directa con algún grupo armado organizado ilegal, sino que más bien se apalancaría en esos grupos, en mencionarlos, para generar un mayor terror sobre el extorsionado”, precisó.