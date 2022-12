Falsos positivos no serán cobijados con Ley de Amnistía: MinInterior

Juan Fernando Cristo, ministro del Interior, explicó en Mañanas BLU lo que viene para el país y para las Farc después de la aprobación de la Ley de Amnistía en el Congreso de la República.



Cabe señalar que el Congreso aprobó la Ley de Amnistía que recoge el perdón jurídico para los miembros de las Farc que no han cometido delitos graves en el conflicto.



En total, 69 senadores votaron a favor de esta ley y ninguno en contra. Horas antes, se había aprobado en la Cámara de Representantes con 121 votos a favor y cero negativos.



La iniciativa busca dar seguridad jurídica a los miembros de las Farc que entreguen las armas como parte del acuerdo de paz con el Gobierno.



“A partir de la sanción de esta ley, comenzará un proceso una vez se inicie todo lo concerniente al desarme de las Farc”, dijo.



En ese sentido, Cristo señaló que una vez las Farc terminen el agrupamiento en las zonas veredales, tendrán que entregar un listado al Gobierno de todos y cada uno de los integrantes, la cual será verificada por los organismos escogidos para ello.



El jefe de la cartera política fue enfático en señalar que los guerrilleros deberán concentrarse, dejar las armas y entregar los listados para luego someterse a la Ley de Amnistía.



“Los primeros beneficiarios de la Ley de Amnistía serán los guerrilleros que han cometido delitos políticos o los delitos conexos, que se conocen tradicionalmente en la legislación colombiana como porte ilegal de armas, utilización indebida de insignias militares, entre otros”, sostuvo.



“Para aquellos casos en donde existen crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad, esos guerrilleros no son beneficiarios de la amnistía y tendrán que ir a un tribunal especial de paz y luego de confesar sus delitos y contribuir con la reparación de víctimas, serán sometidos a penas alternativas”, añadió Cristo.



¿Cuáles son los delitos amnistiables?



“Entre los delitos amnistiables para las Farc y para los miembros de la fuerza pública se encuentran: rebelión, sedición, asonada, porte ilegal de armas, lesiones personales, entre otros”, puntualizó.



¿Qué pasará con los miembros de la fuerza pública cobijados bajo amnistía?



Cristo calificó como “un capitulo muy importante de la Ley de Amnistía” lo concerniente a los miembros de la fuerza pública favorecidos con la misma.



“No vamos a repetir las historias del pasado (…) No vamos a permitir que nuestros miembros de la fuerza pública estén privados de su libertad, mientras guerrilleros gocen de ella”.



Sin embargo, el titular de la cartera política aseveró que los denominados falsos positivos no serán cobijados por la Ley de Amnistía.



“No serán objeto de amnistía ni de indulto las denominadas ejecuciones extrajudiciales, comúnmente conocidos como falsos positivos”, mencionó.



