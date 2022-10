Falta de tarjetas para las consultas se presentó en 20 departamentos: MOE

La Misión de Observación Electoral informó que, contrario a lo que dijo el registrador Nacional, Juan Carlos Galindo, en el país hubo 40 municipios en un total de 20 departamentos en donde no hubo material electoral para las consultas de la izquierda y la derecha.



La MOE con alrededor de 3.000 observadores en cerca de 600 municipios recibió 63 reportes de falta de tarjetas para las consultas. Las ciudades con más casos fueron Medellín, Bogotá, Santa Marta, Valledupar, Saravena, Mocoa, Envigado y Soacha. Además, hubo jurados que sabotearon las elecciones porque no hicieron visibles el material de ambas consultas e influyeron a los electores a que votaran en una de las consultas.



La entidad llamó la atención desde muy temprano, aludiendo a que esconder el material de alguno de las consultas es un delito.



También hubo un total de 168 reportes en compra y venta de votos en donde personas, inclusive uniformadas, repartieron dinero a los votantes. Esto se presentó en 74 municipios de 22 departamentos con problemas acentuados en Tumaco, Aracataca, Ariguaní, Bello, Palmira y Bogotá.



Hubo publicidad indebida en 25 departamentos también teniendo como foco a Bogotá, Medellín, Envigado y Floridablanca y un total de 13 capturas por delitos electorales.

Vea aquí: CNE determina que fotocopias de tarjetones deben ser firmadas por jurados



Un caso particular fue el de una persona que portaba 6 cédulas en Garzón, Huila e intentó votar en varias oportunidades.



En la capital la situación también fue preocupante. Hubo personas tomando fotografías dentro de las mesas de votación, ciudadanos que llegaron a votar y se encontraron con que ya estaba registrado su voto, aunque ellos no lo hubiesen hecho. Las localidades en donde hubo más irregularidades fueron Kennedy, Bosa, Engativá, Teusaquillo y Usaquén.



En Keneddy, la Policía tuvo que retirar a dos personas que con credenciales falsas de la Registraduría estaban retirando a los jurados, veedores y miembros de las mesas. Y allí la MOE también registró candidatos a Cámara y Senado que estaban ofreciendo lechona a los ciudadanos.



Finalmente, la MOE hizo un llamado especial a la Registraduría para que los conteos de las consultas se realicen con prudencia y responsabilidad y criticó que se hubiese utilizado información del formulario E 11 para el registro de los votantes en las consultas interpartidista porque esta información es confidencial y no debe ser conocida por la ciudadanía por ahora.