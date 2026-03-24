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Blu Radio  / Nación  / “Falta mucho dinero para mantenimiento”: general (r) Hugo Acosta sobre accidente de avión militar

“Falta mucho dinero para mantenimiento”: general (r) Hugo Acosta sobre accidente de avión militar

Según el general, si bien la antigüedad de los aviones puede ser un factor, no es determinante por sí sola.

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