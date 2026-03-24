“Falta mucho dinero para mantenimiento”: general (r) Hugo Acosta sobre accidente de avión militar

El accidente del avión militar Hércules en Puerto Leguízamo, Putumayo, que deja decenas de víctimas entre muertos y heridos, volvió a poner en el centro del debate el estado de las aeronaves de la fuerza pública y las condiciones en las que operan.

En medio de ese panorama, el general (r) Hugo Enrique Acosta Téllez advirtió en Mañanas Blu 10:30 que uno de los principales problemas estructurales es la falta de recursos para su sostenimiento.

El oficial retirado, quien fue jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Militares, fue enfático al señalar que “sí hace falta muchísimo dinero para el mantenimiento de las aeronaves, eso no lo podemos negar”, al referirse a las limitaciones presupuestales que enfrenta el sector defensa.

En su explicación, Acosta sostuvo que, si bien la antigüedad de los aviones puede ser un factor, no es determinante por sí sola.



“La edad de los aviones, si bien es cierto es una variable que incide en la operación, el mantenimiento que ordenan los fabricantes asegura una operación segura”, indicó, insistiendo en que una aeronave con los controles al día puede seguir operando sin inconvenientes.

Frente a las dudas sobre si el accidente pudo estar relacionado con fallas técnicas o falta de mantenimiento, el general descartó conclusiones anticipadas.

También subrayó que en este momento no es posible determinar una causa específica del siniestro, ya que existen múltiples variables que deben ser analizadas por las autoridades.

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“Hoy lanzar algunas hipótesis como verdaderas es muy difícil”, dijo, al mencionar factores como condiciones meteorológicas, presencia de objetos extraños en pista o incluso un posible atentado.

En esa línea, explicó que la investigación podría tomar tiempo. “La Fuerza Aérea en unos dos meses dará un informe preliminar, pero el informe final me imagino que por allá en un año”, señaló.

El general retirado también hizo referencia a condiciones específicas del aeropuerto de Puerto Leguízamo, donde, según dijo, hay riesgos adicionales.

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“Es muy fácil que quede algún elemento dentro de esa pista y pueda ser absorbido por los motores”, advirtió, al mencionar la falta de cerramiento que permitiría el paso de personas, animales o vehículos.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: