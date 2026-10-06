Familia de Hernán Giraldo dice que supuestos vínculos con Autodefensas de la Sierra son falsos

La familia del exjefe paramilitar Hernán Giraldo Serna le envió un derecho de petición al presidente Abelardo De La Espriella en el cual exponen una situación que están viviendo pues, según aseguran, están siendo acusados por parte de un creador de contenido por presuntos vínculos con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

“En una de sus publicaciones más recientes, aseguró, en resumen, lo siguiente: Que existen relaciones económicas entre Hernán Giraldo y el papá del presidente de Colombia. Que el doctor Abelardo De La Espriella Otero presidente de la república es testaferro de Hernán Giraldo Serna. Que el presidente doctor Abelardo De La Espriella Otero ayudó a ocultar los bienes de propiedad de Hernán Giraldo”, dice el documento.

Publicidad

Además, en el derecho de petición señalan que esta persona también había dicho que el papá del presidente, cuando fungió como notario, ayudó a Hernán Giraldo a legalizar sus bienes.

“Y que por eso regresó al país deportado, presionó al papá del presidente Abelardo De La Espriella de tal forma, que le causó una falla cardíaca que obligó a realizarle una intervención quirúrgica. Que el presidente Abelardo De La Espriella ordenó las operaciones militares como retaliación. Que después del año 2019 se allanaron los bienes entregados y consecuencia de ello, todos los hijos de Hernán Giraldo Serna fueron capturados”, dice el documento.



Los familiares de Hernán Giraldo piden al presidente que aclare que ellos no se conocen y que esta información es falsa.

“Ninguno de nosotros lo conocemos a usted como tampoco su señor padre el doctor Abelardo Gabriel De La Espriella Juris, nunca nos han prestado sus servicios profesiones como abogado, mucho menos como notario, tampoco es testaferro nuestro”, dice el documento.

Publicidad

En el mismo sentido dicen que no tienen alianzas con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

“Nosotros la familia de Hernán Giraldo Serna, estamos siendo objeto de una escalada de información falsa, con la que pretenden vincularnos con el grupo criminal AUTODEFENSAS CONQUISTADORES DE LA SIERRA NEVADA, lo que es absolutamente falaz”, dice el documento.

Publicidad

Es por eso que le piden al presidente que haga algunas aclaraciones pertinentes. El documento lo firman sobrinos, nietos e hijos de Hernán Giraldo.

“Le solicitamos señor presidente solicite al comandante de la Fuerzas Militares de Colombia - mayor general Erick Rodríguez, al comandante del Ejército Nacional de Colombia - mayor general Jose Bertulfo Soto y al comandante de la Policía Nacional - mayor

general Jesús Alejandro Barrera, que le indiquen si tienen en su poder información que vincule a cualquiera de los que firmamos este derecho de petición con el grupo criminal AUTODEFENSAS CONQUISTADORES DE LA SIERRA NEVADA y de ser cierto la respuesta, que por favor indique quien o quienes, informándole desde ya señor presidente, que estamos dispuestos a presentarnos voluntariamente ante la autoridad competente para que se nos investigue”, dicen los familiares.