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Blu Radio  / Hernán Giraldo

Hernán Giraldo

Exjefe paramilitar Hernán Giraldo Serna.
Nación

Familia de Hernán Giraldo dice que supuestos vínculos con Autodefensas de la Sierra son falsos

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Caribe

"Al fin somos escuchadas": víctimas del conflicto tras expulsión de Hernán Giraldo de Justicia y Paz

337620_BLU Radio. Ejército - Foto: Ejército
Primicia
Nación

Pido que motiven a sus hombres e incrementen la moral: orden de comandante de FFMM en cese al fuego

BLU Radio // Paramilitares / Foto referencia: AFP
Caribe

Se requiere un compromiso decidido: víctimas del conflicto sobre intención de paz de grupos armados

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Exjefe paramilitar Hernán Giraldo pide pista en la paz total

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Declaran de lesa humanidad delitos de violencia sexual del exparamilitar Hernán Giraldo contra niñas

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"Exparamilitar Hernán Giraldo, alias 'Taladro', habría abusado de niñas en 3 cárceles": Fiscalía

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Antioquia

Exparamilitar Hernán Giraldo fue trasladado a cárcel La Paz de Itagüí, Antioquia

Hernán Giraldo, alias ‘El Señor de la Sierra’. Foto: Migración Colombia
Nación

Hernán Giraldo tuvo 60 hijos con las niñas que violó; quería perpetuar su linaje: defensora de DDHH

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Nación

Los crímenes sexuales de Hernán Giraldo, el depredador sexual de las AUC

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