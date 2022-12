Exjefe paramilitar Hernán Giraldo pide pista en la paz total

Hernán Giraldo Serna, líder del extinto Bloque "Resistencia Tayrona" de las AUC, envió una carta desde la cárcel y penitenciaria de alta y mediana seguridad La Paz de Itagüí, en la que manifestó su voluntad de hacer parte de la paz total del Gobierno de Gustavo Petro.

Giraldo lleva cerca de 17 años privado de la libertad tras someterse a la desmovilización y pagar una condena en Estados Unidos por narcotráfico.

Publicidad

"Postulé mi nombre para apoyar un proceso de paz y no lo hago por intereses económicos, políticos o jurídicos. Desde 2006 estoy privado de la libertad y me extraditaron a Estados Unidos. He puesto la cara y estoy respondiendo por mis errores que han servido para esclarecer muchos casos en el marco de la ley de justicia y paz", dice el comunicado que escribió Giraldo Serna.

El exjefe paramilitar aseguró que, ahora, su misión o propósito es contribuir a la paz o armonía de los territorios que estuvieron en un pasado bajo su completo dominio.

“Mi compromiso es con la paz, verdad, reparación y por la no repetición. Soy consciente de lo que implica un proceso de paz y las dificultades que hay que sortear para que se dé todo; no tengo nada que perder, no tengo riqueza porque todo me lo han quitado y solo deseo volver a la Sierra para trabajar por una muy anhelada paz”, sostuvo.

En el comunicado de dos páginas, Giraldo Serna también aprovechó para referirse al rumor que existe sobre la conformación de un movimiento político que se estaría gestando en Guachaca, para participar en el próximo debate electoral y descartó cualquier intención de financiar o brindar apoyo a dirigentes con interés de lanzarse a cargos de elección popular.

Publicidad

"No es cierto que esté impulsando un partido político. Yo soy campesino, las personas que hacen parte de estas autodefensas también lo son; no somos políticos, no pensamos como políticos y no sabemos nada de política. Mi accionar ni antes ni ahora ha sido la política, de igual manera desmiento que la líder social de Guachaca Emilcen Giraldo tengan algún parentesco conmigo; tampoco Mario Giraldo, asesinado junto alias ‘Chucho Pachenca. No era ni mi sobrino ni hijo y menos familiar", afirmó el exjefe del Bloque Resistencia Tayrona.

La Fiscalía declaró de lesa humanidad los delitos de violencia sexual basados en género contra menores de edad por los que fue acusado formalmente el exjefe paramilitar Hernán Giraldo Serna. El ente acusador estableció que varios de los delitos por los que es acusado Serna ocurrieron posterior a su desmovilización y acogimiento al proceso de justicia y paz, dispuesto para los integrantes de las organizaciones paramilitares.

Publicidad

Dentro de las evidencias recaudadas por la Fiscalía General de la Nación se señala que, al menos, cuatro menores de edad ingresaron mediante engaños a centros de reclusión ubicados en Antioquia y Atlántico donde estuvo privado de la libertad Giraldo Serna, entre febrero de 2006 y mayo de 2008. Allí, el exparamilitar las habría violado.

Le puede interesar: