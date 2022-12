Pablo Hernán Sierra, excomandante del bloque Cacique Pipintá de las AUC, quien actualmente se encuentra recluido en la cárcel de Cómbita en Boyacá, manifestó su voluntad para unirse a la paz total propuesta por el presidente Gustavo Petro.

El exparamilitar aseguró que hay grupos sucesores del paramilitarismo que estarían dispuestos a desmovilizarse, pero pidió también que se les reconozca el carácter político, especialmente por el delito de sedición. De acuerdo con Sierra, además podría gestionarse la desmovilización de 100 personas que hicieron en algún momento parte del Bloque Cacique Pipintá.

"Me parece que es excelente la propuesta de paz total del presidente Petro , se necesitan hacer alguno ajustes para desmovilizar las autodefensas como los gaitanistas, es que se nos conceda la sedición, porque sin la sedición va a ser muy difícil que Gobierno llegue a la paz total, las autodefensas fuimos un Estado dentro del Estado, los hombres que se desmovilizaron de las autodefensas nos los dejaron botados los comandantes del Estado Mayor, los dejó tirados el Estado; si se reconoce la sedición allí caben todos los grupos", sostuvo.

Sierra propuso que se convoque y organice una mesa de paz de las AUC para la paz total, pues según su posición algunos de estos grupos no son disidentes, ya que nunca se desmovilizaron. Además, aseguró que actualmente pertenecen a estructuras con voluntad para hacer parte de la paz total.

"Los beneficios jurídicos y políticos todos los tiene la izquierda, nosotros no tenemos ningún beneficio del Estado. En la mesa que voy a proponer, aunque no he hablado con ninguno, es una mesa de paz que debe estar conformada por facilitadores, podría estar encabezada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, el exministro Sabas Pretelt de la Vega y la senadora Isabel Cristina Zuleta, que ha estado comprometida con los temas de paz, así como el excomandante militar del Bloque Central Bolívar, Julián Bolívar", explicó.

En el mismo sentido, el exparamilitar pidió la presencia de los alcaldes donde delinquía el bloque Cacique Pipintá, que son al menos 16 municipios en Caldas y organismos internacionales como la ONU.

La razón por las que 'Pipintá' propone a estas personas como facilitadoras es, por ejemplo en el caso de Uribe, porque fue durante su gobierno que empezó el proceso de desarme de las AUC y así culminar este proceso.

"El presidente Petro dice que quiere culminar lo de las negociaciones de las Autodefensas, entonces una buena culminación es darnos el estatus político y que las guerrillas también reconozcan a las Autodefensas como su enemigo natural, de resto va a ser muy difícil acabar con el paramilitarismo, el fin del paramilitarismo es su politización", finalizó.

Escuche el informe aquí:

