Familia de Yuliana podrá ver materializado su derecho a la justicia: abogada

Isabel Agatón, abogada de la familia de Yuliana Samboní, niña asesinada por Rafael Uribe Noguera en diciembre de 2016, resaltó la importancia de que el arquitecto haya aceptado los cargos imputados y afirmó que esto es positivo para el proceso.



“La aceptación de cargos lleva indudablemente a que el proceso termine anticipadamente y la familia pueda ver materializado su derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación”, dijo Agatón.



La abogada se refirió a la investigación que cursa contra Francisco y Catalina, hermanos de Rafael Uribe Noguera por su presunta participación en alteración de la escena del crimen, y aclaró que en esa investigación, que es diferente, no representa a víctimas, sin embargo señaló que debe ser la Fiscalía la que continúe con el proceso pues ya se imputaron cargos.



Aprovechó para referirse a la iniciativa ciudadana de buscar un referendo para impulsar la cadena perpetua a los violadores de niños en el país y recordó que la Ley Rosa Elvira Celys consagra penas equivalentes a una cadena perpetua y que van de los 41 a los 51 años.



“Es necesario pensar es con la creación de la jurisdicción especial para las violencias contra las mujeres, necesitamos fiscales especializados en feminicidio y en violencia contra las mujeres”, agregó.



Por su parte, Johana Salamanca, hija de la exsenadora Gilma Jiménez, y quien retomó el proyecto para promover dicho referendo, aseguró que la iniciativa camina por buen camino y se mostró confiada en lograr más de 3 millones de firmas para poder lograr el objetivo.





“Vamos muy bien en tan solo tres días, vamos por más de un millón 750 mil firmas, estoy completamente segura que los colombianos nos van a ayudar con más de tres millones de firmas”, dijo Salamanca.





La activista aseguró que buscan con esta iniciativa “decirle al mundo que no toleramos que maltraten a los niños”, y solicitó al presidente de la República, Juan Manuel Santos, una audiencia para que le explique por qué durante su campaña le aseguró que iba a apoyar esta iniciativa y hasta el momento no ha hecho nada.