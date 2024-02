Familias en Bogotá y Pasto recibieron cuerpos equivocados de jóvenes soldados fallecidos en Ucrania

Una tragedia golpea a dos familias en Bogotá y Pasto, Colombia, que aún lloran la pérdida de sus hijos, quienes se fueron a servir con el ejército ucraniano en la guerra que enfrenta ese país contra Rusia.

De acuerdo con lo recogido por el Ojo de la noche, Diego Fernando, un joven de 23 años, motivado por un sentido de servicio, se unió al ejército ucraniano el pasado octubre. Su deseo de servir se vio truncado trágicamente en diciembre, cuando perdió la vida en un enfrentamiento durante el conflicto.

El dolor de la familia se profundizó aún más cuando recibieron la noticia del fallecimiento de Diego y la llegada de su cuerpo a Colombia este fin de semana. Sin embargo, su angustia se convirtió en desesperación cuando, al preparar la ceremonia de velación, descubrieron que el cuerpo que tenían frente a ellos no correspondía al de su hijo.

“Nos dieron la fecha el 16 de diciembre. Sí, él... Definitivamente, hemos estado hablando con los compañeros y él murió peleando. No, nosotros los familiares no nos entregan el cuerpo. Ahí lo que hace la funeraria es recibirlo en el aeropuerto porque a nosotros no nos dan información. El que le da la información es el encargado de la funeraria. Para recogerlo, él es el encargado de todo”, contó a Blu Radio un hermano del joven fallecido.

La confusión y el desconcierto se apoderó de la familia cuando se reveló que el cuerpo de Diego había sido entregado por error a otra familia en la ciudad de Pasto, en lugar de ser devuelto a Bogotá. Esta familia, ajena a la verdadera identidad del soldado caído, lo sepultó sin saber que no era su ser querido.

En medio de su dolor y desesperación, la familia ha recurrido a las autoridades locales y a la Embajada de Ucrania en busca de respuestas y asistencia. Sin embargo, su búsqueda de claridad se ve obstaculizada por la falta de orientación y apoyo en un momento tan difícil.

“Y ahí estamos, no sabemos qué hacer y pues ahí estamos y hoy volteamos todo el día con el otro hermano preguntando, yendo a la Fiscalía, nos mandaron para la Embajada de Ucrania, en varias partes estuvimos volteando y no pudimos hacer nada”, agregó el familiar.

La familia, con el corazón destrozado, hace un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que les ayude a solucionar los trámites relacionados con el cuerpo de su hijo y así poder brindarle el último adiós.

