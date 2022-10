“Farc atentaron contra población y subestación eléctrica”: gobernador Caquetá

de San Antonio de Getuchá, reveló Víctor Ramírez, gobernador de Caquetá.

“En los últimos meses han cometido cinco atentados”, dijo el funcionario al tiempo que confirmó que la población seguirá sin servicio de electricidad por lo menos tres días, mientras se reemplaza el transformador que fue destruido.

Repudiamos la insurgencia porque los más afectados son los civiles, no son el Ejército ni la guerrilla. Si estamos hablando de paz con estos atentados no se llega a ningún término. No le aportemos más muertos a la guerra absurda”, manifestó Ramírez.