Farc buscan protección con vigilias ante debilidad de cese el fuego: Ariel Ávila

“Lo que se ve con la convocatoria de las vigilias no es nada de política en armas, sino que están pidiendo una protección de la sociedad colombiana en el sentido de que el cese bilateral planteado es un cese inestable., porque es un cese bilateral casi que estatua, no hay verificación internacional”, señaló.



Ávila dijo que no es política con armas estas actividades puesto que las Farc decidieron por unanimidad tras su conferencia apostarle a la paz.



“Básicamente las Farc el 23 de septiembre en su conferencia decidieron avalar el proceso de paz e irse hacia la paz. Fue la sociedad colombiana la que dijo que No, pero ellos ya tienen la firme convicción de ir a la paz”, expresó.



Por su parte, la dirigente de la Unión Patriótica, Aida Avella dijo en redes sociales que los amigos de la guerra son los mismos que critican las vigilias por la paz en donde el grupo guerrillero aprovecha para convocar a la ciudadanía para hablar de los diálogos de La Habana.



Avella sostuvo en su cuenta de Twitter esos enemigos de la paz tiene reparos y miedos de ver a las Farc haciendo política y reintegrándose a la sociedad.



“Son tan amigos de la guerra como enemigos de las vigilias por la paz. Tiene demasiado temor de ver a las Farc actuando en política”, opinó en su cuenta personal.