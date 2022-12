Farc está examinando seriamente poner fin al conflicto: De la Calle

El jefe negociador del Gobierno en La Habana, Humberto de la Calle, dijo que las Farc, a pesar de los actos terroristas, son conscientes de que el único camino para llegar a la paz es el del diálogo.



“Creemos que las Farc seriamente están examinando el fin del conflicto, que se orientan hacia allá, pese a su absurda actuación”, dijo (Lea también: No hay una sola palabra dicha en diálogos de la cual arrepentirnos: De la Calle ).



De la Calle manifestó que este es el proceso en que se ha visto una real oportunidad para terminar el conflicto.



El ex vicepresidente afirmó que no hay una sola palabra de las expresadas en La Habana de la cual tengan que arrepentirse, ni una frase que los haga sonrojar (Lea también: ONU y presidencia de Unasur verificarán desescalamiento de conflicto:De la Calle ).



Manifestó además que el elemento nuevo del proceso de negociación, a diferencia de lo que se ha hecho en otras partes del mundo, es precisamente la presencia de las víctimas.