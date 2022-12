Farc propone mano de obra como reparación a víctimas, porque “no tiene dinero”

A través de uno de sus voceros, miembro del Secretariado, las Farc dicen estar dispuestos a brindar algún tipo de reparación a través de “mano de obra”, ya que insisten en que no tienen dinero para las víctimas.



“Repararemos a las víctimas ayudando a la reparación de escuelas o carreteras, porque nosotros no tenemos dinero. Dinero de donde”, manifestó el vocero.



De otra parte, el grupo guerrillero insistió en la libertad de ‘Simón Trinidad’, extraditado a Estados Unidos.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-Se encuentra bloqueada la carretera la cordialidad entre Barranquilla y Cartagena, porque hay una protesta que impide el paso a los vehículos.



-Fue capturado un hombre que al parecer es contratista de la Secretaría de Educación de Hacarí, municipio de Norte de Santander, por transportar cocaína en el departamento de Cundinamarca.



-Desde esa región de Colombia, voceros de las Farc también advirtieron que no hay posibilidad de renegociar el acuerdo, en caso de que gane el NO en el plebiscito.



-En Justicia y Paz el ex jefe paramilitar alias ‘Don Berna’ deberá responder por 480 hechos delictivos que involucran tres mil víctimas. La organización Mujeres Caminando por la Verdad de la comuna 13 de Medellín pide verdad y reparación.



-Un carro abandonado y el testimonio de algunos testigos, son las pistas que tienen las autoridades de Cali para dar con el paradero de los sicarios que mataron a un ciudadano holandés en el Norte de la ciudad.



-Esta mañana un incendio consumió en segundos un local comercial y afectó a tres viviendas en Pereira... A esta las autoridades evalúan los daños.



-El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, acusó al Consejo Nacional Electoral de Venezuela de actuar con un claro sesgo político al aplazar el referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro…



-Rohan Dennis recuperó el liderato del Eneco Tour en Holanda luego de que su equipo en BMC ganara la contrarreloj por equipo.



-En la Contraloría General de la República donde se cumple una audiencia para que Bogotá recupere recursos que se perdieron por el carrusel de la contratación.



-Fueron capturados varios hombres que se dedicaban a saquear casas y locales comerciales en Bogotá.