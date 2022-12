Farc rechaza la justicia transicional y se declara no derrotada, ¿y ahora?

un papel de derrotados ¿Nueva zancadilla a la paz?

“Quieren impunidad total sin hacer ninguna concesión. Uno esperaría ver generosidad con el país pero vemos el incremento de la guerra y piden todo”, afirmó Paloma Valencia.

“Es un proceso de negociación y ya lo dijo el presidente que no hay que pararle bolas a lo que se diga fuera de la mesa. Todo el esfuerzo que se haga por la paz es maravilloso”, respondió Héctor Riveros.

“Si ellos asumen la posición de no derrotados en la mesa las conversaciones terminan en un fracaso porque el Gobierno no va a aceptar que no se sometan a la justicia transicional”, concluyó Héctor Abad.