Farc sigue unida y con un mando efectivo en el país, según The Economist

Uno de los diarios económicos más importantes del mundo destaca este lunes en su portada el regreso del equipo negociador, tanto del Gobierno como de las Farc, a La Habana para retomar los diálogos de paz tras los hechos ocurridos las últimas semanas en Colombia. ( Lea también: Equipo negociador del Gobierno viajará este lunes a La Habana: De la Calle )

Publicidad

En el artículo , The Economist afirma que las Farc siguen siendo una organización unida con un comando efectivo en todo el país y se pensaba que no podían controlar todas las unidades repartidas en un país con malas comunicaciones, pero el episodio del secuestro y posterior liberación del general Rubén Darío Alzate, sus dos acompañantes, más el caso de los soldados de Arauca, mostró lo contrario y es que todavía ejercen delincuencia y pedidos de sus superiores pese al acuerdo de paz.

También señala que no hay garantías de que el proceso de paz vaya a ser exitoso porque es vulnerable a lo que pase en el país, y dice que aunque el secuestro no destruyó las alianzas políticas que hay detrás del proceso, aún no está claro si es lo suficientemente fuerte para que se logre una firma.